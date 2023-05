PODRŽAO OŽENJENOG SINA I ZADRUGARKU! Bojanić šokirao posle haosa u kući, a Zoricu isprozivao - "Zabiće joj nož u leđa!"

Miloš Bojanić je prokomentarisao dešavanja između njegovog sina Mikice Bojanića i mlade Milice Veselinović, te otkrio šta posle svega misli o Zorici Marković.

Sin pjevača Miloša Bojanića, Mikica Bojanić, u Zadruzi je od početka emitovanja šeste sezone, a ovih dana gledaoci i zadrugari komentarišu njegov odnos s Milicom Veselinović, s kojom se zbilježio, a čestitka njene majke izazvala je pometnju. Zamjeraju mu zbog toga što je oženjen i što stalno pominje suprugu i djecu, a na tu temu oglasio se i folker koji svakodnevno prati šta mu sin radi pred kamerama.

Majka Milice Veselinović, Ana Veselinović, u svom pismu je pozdravila Ivana Marinkovića, a Mikicu nije, na iznenađenje mnogih.

"Možda joj se ne sviđa zet novi, ko zna (smeh). Mama je neozbiljna tu, izgleda da ona ne vidi dobro, a osim toga poznaje svoju ćerku, da ne bi ona tako nešto uradila. Ona je nju potcijenila ako je tako postupila. Možda je žena ispustila, nije bitno. Što se tiče Mikice, on je toliko dobro objasnio, on je bio u pravu, mi ćemo svi voljeti Milicu, ona je jako draga. Ona ga je na neki način podržavala, jer on dosta pati za djecom, za ženom, pa i za roditeljima. Ona je njemu po neki trenutak uljepšala, tačnije oraspoložila ga. Ja sam njega dobro razumeo šta je sinoć pričao, on kaže da nema razloga da je ne zagrli i ne poljubi, kao drugaricu i šta je tu problem?", smatra Miloš Bojanić.

"Ja imam 72 godine i imam tu Brankine prijateljice koje su mlađe od mene 30-40 godina, ja ih zagrlim, poljubim, kao djecu svoju, čak su dvije spavale sa mnom u sobi, jer nije bilo mjesta. Vrlo rado ćemo ugostiti i Milicu i Maju i sve Mikicine drugarice, one su drage djevojke. Posebno me oduševio Janjuš kad je demantovao Zoričinu brigu - šta će se desiti u Mikičinom braku? Ona nije razmišljala o svojim brakovima, a brine o Aninim i Mikičinim. Sad je njena glavna briga to. Smiješno, da ne može smješnije biti! Ona se raduje tuđoj nesreći. Ona je sve svoje brakove rasturila. Njoj hvala što ona komentariše mene kako sam vrijedan, kako sam radan, i ona je odgajila tu djecu, kako tako", poručio je pjevač, pa prokomentarisao prijateljstvo Zorice Marković i Ane Ćurčić.

"Zorici je Ana takav kadar, da ja ne znam šta bi ona radila da nema Ane. Ona skuplja poene, kao ona je tu druželjubiva žena, ja čitam u tekstovima da je Ani "skinula" nekog mog kolegu. Ona čeka samo finale, kad joj bude Zorica zabola nož u leđa. To će biti! Već su počele varnice, ali ja znam iz dubine duše šta će biti na kraju. Zorica ne trpi nikog ako bi mogao biti favorit", kaže Miloš Bojanić.