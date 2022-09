ZORICA MARKOVIĆ JE SUJETNA! Miloš Bojanić se oglasio poslije pjevačicinog okršaja s njegovim sinom - Mikica sluša mene!

Miloš Bojanić je prokomentarisao ono što se desilo između Zorice Marković i Mikice Bojanića u Zadruzi.

Nakon žestokog verbalnog okršaja Zorice Marković i Mikice Bojanića oglasio se Miloš Bojanić, otac učesnika Zadruge. Ispričao je da smatra da je pjevačici povrijeđena sujeta i da je očekivala da je Mikica odabere za najbolju zadrugarku, ali pošto se to nije dogodilo, napala je Mikicu.

"Mislim da sve što je Zorica Marković rekla govori samo o njoj. Ne vidim odakle tolika netrpeljivost prema jednom mladom čovjeku koji je dijete njenog kolege. Udariti na nečije dijete, to je veoma degutantno. Vidim i na društvenim mrežama komentare, svi su je osudili. Sve mi je to začuđujuće, ali to je ona", izjavio je Bojanić za "Kurir".

"Mikica nije verbalno slabiji od Zorice, on ima 44 godine i izuzetno je inteligentan i odlično barata životnim stvarima. On nema iskustva u rijalitiju. To što je on povučen, on sluša mene. Moj savet mu je bio da prvih mjesec dana posmatra situaciju, jer sam i ja tako radio na Farmi. Mjesec dana sam ćutao i radio, a onda, kada su se razotkrili, krenuo je rijaliti", smatra pjevač, koji je davno učestvovao u rijalitiju.

"Naš odnos je bio vrlo korektan. Mi smo kolege i sarađivali smo, tu nije bilo nikakvih problema, išli smo na mnogo zajedničkih turneja. Kada sam ja bio na Farmi, negativno me je komentarisala i ja sam to čuo kada sam izašao. Kasnije, kada sam se vratio, ignorisao sam je i ona je primijetila da nešto nije u redu", objasnio je i osvrnuo se na komentare da je Zorica "ljubomorna na njegov uspijeh".

Zorica Marković i Mikica Bojanić Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ne mogu da tvrdim da je Zorica ljubomorna na mene i moj uspijeh. Poznato je da sam ja u životu samo radio i da se nisam bavio skandalima. Kod nas na Balkanu ta doza zavisnosti je uvijek prisutna. Mislim da je Zorici najviše zasmetalo to što je Mikica nije odabrao za najbolju zadrugarku. Tada je podigao njih tri, a nije Zoricu. Mislim da je to bila ta varnica koja je nju pecnula. Vjerujem da je ona njega napala zbog svoje sujete, jer je očekivala da će nju da izabere, što on nije uradio", iskreno je rekao Miloš, koji smatra da je Zorica na početku bila dobronamjerna prema njegovom sinu.

"Na početku je ona njemu rekla da se probudi i trgne, mislim da je to uradila dobronamjerno i da je zbog toga imala veća očekivanja."