DELILI SMO ISTI HLEB! Miloš Bojanić otkrio ISTINU o svađi sa Zoricom - Nisam se ljutio prvi put, ali onda sam joj VRATIO

Miloš Bojanić je otkrio šta se krije iza sukoba Zorice Marković i njegovog sina Mikice.

O nekoj ranijoj svađi kolega Zorice Marković i Miloša Bojanića nagađa se već nekoliko dana, nakon što je pevačica osula paljbu na njegovog sina Mikicu, učesnika aktuelne sezone Zadruge.

"Ja sam ostavio trag u rijalitiju, čak sam i pobedio, drago mi je kada čujem dobre komentare, ali i oni loši.. Preživeo sam ja svašta", rekao je Miloš Bojanić prilikom gostovanja u emisiji, a potom se dotakao i sukoba sa Zoricom, odnosno sukoba Zorice i njegovog sina.

"Ja mislim da se Zorica Marković svađa sama sa sobom. Ona i ja smo radili zajedno, delili smo isti hleb. Pominje Farmu, a ona je nakon toga rekla negativan komentar, nisam se ljutio tada, ali mi nije bilo pravo zbog toga. Sećam se kada su bile Stanija i Jelena Golubović u Farmi, ja sam tada došao kao gost, ona je tada komentarisala mene loše i ja sam uzvratio tada kao i ona, jer sam bio u rijalitiju", rekao je Bojanić.

"Mnogi komentarišu da Miki daje savete Mikici da se opusti?", sugerisala je voditeljka Dušica Jakovljević.

"Mikica je hteo da proba rijaliti. On je od mene tražio savet. Rekao sam mu da je to jako opasna psihološka igra, nije to med i mleko, da se situacija menja iz dana u dan, iz minuta u minut. Dao sam mu savet da prvih mesec dana prati svaki korak, da gleda i radi i da vidi šta se desšava. Ona je njemu trebalo da pomogne i da mu da savet, a ne da govori da ju je razočarao. Možda je njen komentar bio dobronameran da se probudi", izjavio je Miloš.