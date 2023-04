"GOLA SI ME ZVALA NA VIDEO POZIV" - Brutalna svađa u Zadruzi, Car iznio ŠOK detalje o Žani: "Plastični pekinezeru" VIDEO

Filip Car i Žana Đorđević žestoko su se posvađali za crnim stolom, a tom prilikom pljuštale su stravične uvrede i optužbe.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnik Zadruge Filip Car primirio se nakon ponovnog pomirenja sa Aleksandrom Nikolić, koju ga je ranije zatekla sa Majom Marinković, sve do trenutka dok se za crnim stolom nije žestoko sukobio sa rijaliti cimerkom Žanom Đorđević.

"Ja se ovde ne dokazujem da li sam ili nisam prijatelj. Ovo što malo prije", počeo je Car, a Žana je dodala: "Kad se već koristi termin 'prijatelj'".

"Što se tiče ovoga što je rekla osoba koja je pričala, da zamjerio sam mu ono sa Markom Smiljićem i za to ljudi služe. Meni je drago kad me neko kritikuje i skrene mi pažnju kao drug. Isto tako sam ja tebi za Marka zamjerio jer si ga više puta provocirao i on je odreagovao. Ja ne podržavam da muškarac, moj prijatelj kaže i služi se takvim stvarima. Nemam ja potrebu da se dokazujem u prijateljstvima, a sad neka njima bude lakše da ti i ja imamo samo druženje: Niko ne može reći da te ja koristim nešto, skuvam i za tebe i za njega, nikad nisam dozvolio da nemaš cigarete", rekao je Car.

"Boki je prije neki dan čistio ispred rehaba i Filip mu je dao hiljadu dinara, to prijatelj ne radi", dobacila je Žana, a Car joj je žestoko uzvratio - "Ova majmunolika žena se upalila na mene. Čistilo se dvorište, a ne moje nešto. Ja, Boki i Marko smo čistili za dobrobit cijelog kolektiva dok se vi sunčate. Gdje gasiš pikavce? Je l' možeš da sjedneš i zavežeš usta dok ja ne završim, pa se uključi posle mene. Ja ne znam šta je, ti si opsjednuta sa mnom".

"Biće da si ti sa mnom pošto si Slađu nazvao Žana", rekla je Žana, a Car joj je uzvratio: "Ti si opsjednuta sa mnom i napolju".

Žana mu je poručila da napolju gleda svaki njen Instagram stori, a onda je Car "ople" - "Ispada ti pi*ka svako veče u emisiji, tvoj izgled je toliko vulgaran da nema psovke vulgarnije", dok mu je ona uzvratila: "Ti si se meni nakačio od kad sam ušla".

"Nema potrebe niko to da radi. Pušiš ti meni ku*ac", umiješao se Marko Marković i dobacio Caru, koji je odmah uzvratio: "U us*ao sam se sad. Je l' si siguran da mi kažeš da ti popu*im ku*ac, nemoj da ti napunim šu*ak. Nemoj meni te fore pi*ketino pede*ska".

"To možda samo tvoja glava može da bude među mojim ja*ima", rekao je Marko, dok je Filip poručio - "Vidi plastični pekinezeru... Ti si me gola zvala na video pozive".