CAR JOJ JE NAJVEĆI NEPRIJATELJ NA SVETU! Aleksandrina majka besna kao ris - podnela tužbu, a za ćerku ima ŽESTOKU poruku

Majka učesnice Zadruge Aleksandre Nikolić se oglasila povodom ćerkinog odnosa s Filipom Carem, zbog čega nikako ne može da se smiri.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Majka Aleksandre Nikolić, Slovenka Nikolić, oglasila se posle nove ture žučne rasprave njene ćerke i Filipa Cara koji joj je ponovo sasuo niz uvreda u lice. Raskidaju, mire se, a skandaloznu vezu Aleksandrina majka nikako se odobrava i povodom dešavanja se često oglašava.

"Ja sam imala taj osećaj i rekla sam sinoć sama sebi: 'Ugasiću televizor i neću da gledam'. Ja sam zbog Cara dobila šećer, a niko to u mojoj porodici nije imao. Završavala sam u Urgentnom nekoliko puta, trebalo je da idem u bolnicu, ali nisam mogla da ne gledam moju Aleksandru. Smatram sebe psihologom, plus imam jaku intuiciju, što mi je Bog dao. Znala sam da će doći do toga. Znala sam da je ušao s namerom da je spusti na bilo koji način. On ne može da podnese da je ona srećna, uspešna, da je bolja od njega, da komunicira sa ostalima...", prokomentarisala je Slovenka Nikolić.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official/screenshot

"Aleksandru samo ne mogu da vole bezdušni ljudi bez duše. Ona je predobro dete, ima dušu kao nebo. Ona je drug, pre svega. Mala Valentina je ostala bez šminke, ona joj je dala. A ona Anita ode kod Zole da je ogovara, a pravi se Aleksandri kao dobra drugarica, a imala je aferu s Filipom", dodala je, a na pitanje šta bi ćerki sada poručila, da može, ogovorila je: "Rekla bih joj da joj je najveći neprijatelj na svetu on, i to je sve što bi joj rekla".

Kako tvrdi, podnela je tužbu protiv Filipa Cara, a navela je i da bi ćerku, da je opet vidi da se pomiri s njim, sahranila.