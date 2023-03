FILIP CAR NAPUSTIO ZADRUGU! Posle brutalnog okršaja izveden u pratnji OBEZBEĐENJA - Produkcija donijela odluku! (VIDEO)

Filip Car nakon još jednog okršaja sa bivšom djevojkom Majom Marinković izveden je iz Zadruge u pratnji obezbeđenja.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Učesnica Zadruge Maja Marinković pobijesnila je nakon što ju je Flip Car ponovo ostavio i u rehabilitaciju, koju naziva "svojom gajbom" doveo Milicu Veselinović. Maja je lupila šamar Milici, a zatim i napravila haos u ranim jutarnjim časovima kada su jedna drugoj pobacale lične stvari u jezero. Marinkovićeva se ne smiruje, te je bivšeg dečka napala i tokom podjele budžeta.

Ona je skočila na sto polila ga i gađala časom, zbog čega je Filipu prekipelo, a obezbeđenje i ostali učesnici su ga jedva smirili. Maja je tom prilikom optužila Filipa i da koristi narkotike, a produkcija je riješila da stane na put takvim spekulacijama. Obezbeđenje se ubrzo vratilo u Zadrugu i izvelo Cara napolje kako bi ga odveli na testiranje.

U snimku objavljenom na društvenoj mreži Instagram se navodi da je Filip Car je izveden iz rijalitija, kako bi mu se uradilo testiranje na narkotike, a nakon što su mu uzeti adekvatni uzorci, vraćen je u rijaliti.

Ponašanje Maje Marinković naišlo je na brojne negativne komentare na društvenim mrežama, a ranije se za medjie oglasio i njen otac Radomi Taki Marinković koji je istakao da ne zna šta više da radi s njom, da ga je sramota, kao da je "dotakla dno".

"Daleko bilo da je bivši zet. Dajem veliku svotu novca za onog ko će da rastavi Maju i Filipa. Pozivam sve vidovnjake, astrologe i sve slične ljude da se jave", poručio je Taki i dodao:

"Ma to nije ljubav, svima je to jasno. Smanjio sam gledanje... To je zatvoren prostor, ko zna šta je njima u glavi. Ne mogu da utičem na to. Vidio sam i nemili događaj sa Milicom, ne treba to da radi. Ali to je ona, nikada se ne zna kada će da eksplodira. Bacila je 15.000 eura u vodu".