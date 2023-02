"OSLOBODILA SI SE MONSTRUMA, BUDI SREĆNA" Ana i Zvezdan u žestokom sukobu OČI u OČI, svu KRIVICU htio da svali na nju

Ana Đuričić i Zvezdan Slavnić su se našli oči u oči pa su jedno drugom sasuli sve u lice.

Izvor: Printscreen , youtube

"Ja sam neko ko je Zvezdan volio bezuslovno i žena sam koja mu je oprostila najgore stvari. Ja sam ga voljela, on je kockao. Praštala sam mu batine, kockamnja. čekala sam ga. Neću iznosti mnoge stvari, ja sam radila, ja sam zarađivala, borila se, a on je rušio. On se meni i mojoj dJeci us*ao u život.", rekla je Ana.

JA sam došao ovdJe po taj novac, nisam ni razmišljati o tome da ću nešto ovako uraditi. Ne mogu da govorim o tim stvari, Njeno dIJete je istetoviralo moje ime", rekao je Zvezdan.

"Manipulatoru, moja djeca su zavoljela Zvezdana, jer sam ja pričala koliko on mene voli, koliko ja njega volim. Moju djecu nije gajio Zvezdan Slavnić, već ja i moj bivši suprug", rekla je Ana.

"Ja sam se možda sada ogriješio o toj djeci, ali ranije ne. Ovo je patetika. Ja sam joj objašnjavao šta i kako će da se desi, a ja ću biti loš nakon svega. Neka sam sve najgore, a sve što sam rekao se obistinilo u životu, ja ne znam mamko ali nikada", dodao je Zvezdan.

"Ja tebe spašavam za sve, ali neću više", dodao je Filip.

"Mene on više ne zanima i prema njemu nemam dobru namjeru. Imao si samo mene, p**ko jedno", rekla je Ana.

"Pošto ti znaš koliko hiljada njih sam ispalio da se ne vidim sa njim, zbog sebe jer nisam imao novac. Imao sam toliko ljudi sa koledža, mogao sam 50 ljudi da imam pored sebe. Ja se nisam viđao sa svojim djetetom, što je užas, jer sam bio nesrećan, nisam imao novac i sklonio sam se u ćošak. Ostao sam uz nju, sjedio i ćutao, ja sam tako odlučio. Bio sam nesrećan sam sa sobom i jeo g*vna. Ti si mi najbolji drug i ja sam odlučio da tako bude, a ne jer nisam imao. Od 15 godine sam imao 30 ljudi i znao me je cijeli grad. Hoćeš da kažeš ili nećeš da kažeš? Hoćeš da sve svarimo, da ti si 70 odsto, a ja sam 30 odsto. Sr*li smo, ali ne vidim gdje ide ovo dalje. Ti si došla mene da kanališ kako znaš i umiješ, a to nije prijateljstvo. Ti pričaš da treba da popričam sa tobom, kad si ušla imali smo opciju da popričamo, a plan ti je ovo. Ja sam 20 dana htio da izletim. Ja sam to radio i prestao sam, nema dalje. Ako je to nešto da brine, ja se njoj ne obraćam, niti ću da joj se obratim sad, napolju i nikad više", govorio je Zvezdan.

"Ti meni ili ja tebi?", pitala je Ana.

"Ja pričam za sebe, ja to nisam pomenuo. Nije me bilo sramota da ti priđem i pomognem ti. Imaš svoje, radi svoje, vodi svoju priču. Ja nemam nikakvu želju, oslobodila si se monstruma i stoke, sad bude srećna. Provociraš me i dobacuješ", pričao je Zvezdan.

"Je l' si upropastio moj život?", pitala je Ana.

"Upropastila si i ti moj život. Nisam otišao kad sam mogao da odem, neću da kažem dvije rečenice, kad sam ostao uz nju. Jeste se borila i radila poslove jer ja ništa nisam smio da diram jer da sam se uhvatio za k*rac dobio bih 150 godina. Ne slažem se za 50 odsto stvari, jeste se lomila i jeste lavica. Ja što god da kažem nije u redu jer kao što vidite kad pričaju banalni ljudi sa njom, pa čim nije po njenom nije u redu, a meni će da prihvati", nastavio je Slavnić.