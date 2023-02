ĆERKU MI JE GAĐAO FLAŠOM! ANA U SUZAMA O SUKOBU ZVEZDANA SA NJENOM NASLIJEDNICOM: DIJETE MI SE TRESLO!

Ana Ćurčić otkrila je nove jezive tedalje iz njenog života sa Zvezdanom Slavnićem, a kako tvrdi on je jednom prilikom flašm gađao i njenu ćerku.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official/screenshot

Ana Ćurčić u emotivnoj ispovesti iznela je detalje jezivog nasilja koje je doživljavala od svog bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića. Ona je ispričala kako ju je psihički i fizički maltretirao, kao i da je nakon batina tražio da budu intimni, a njena kuma je rekla da ju je tukao pesnicama pred ulazak u Zadrugu, kao i da je osam sati bila vezana za radijator.

Učesnica Zadruge koja je sa Zvezdanom provela 15 godina života sada je u novoj ispovesti Zorici Marković otkrila i kako je Slavnić jednom prilikom čak nasrnuo i na njenu ćerku iz prvog braka - "On kad je bio četiri godine u zatvoru, ja sam imala slobodu da gledam televizor do kada hoću, a da ne razmišljam da li sam mu dovoljno pažnje posvetila. Da pričam sa drugaricom na telefon pet sati, koliko hoću, bila sam ograničena", započela je Ana, a zatim kroz suze nastavila:

"Ako ti kažem da je on bio ljubomoran na moju decu koliko ih volim. Moja ćerka, pre nego što će on da uđe, rekla je od A do Š sve mu sasula u lice. A to veče je bilo vrlo vrlo neprijatno, ona je mene pokupila i ja sam otišla da spavam kod nje. On je sedeo onako nadobudan pored nje i mene, pa mu je rekla za Saru sve i kakav je on otac, pa kako ona svoju majku gleda. Ona mu je to rekla, znaš kako zaštitnički prema meni. Ona mi je rekla da kupim stvari i da idem sa njom i da neću spavati tu, on je gađao flašom odmah.Dete mi se treslo, odmah mu je rekla da će da zove policiju, on odmah panika i kreće: 'Cinkaroši'. Kada se dešavalo sve ovo, moje žensko dete pričalo na nivou kao ti i ja. Nema gore stvari nego videti nesrećnu majku".

"Nisu slučajno djeca degenerativna kad ovo gledaju", rekla je Zorica, dok se Ana nadovezala: "A zamisli tek kada djeca sa majkom to prolaze".

"Neka mi da Bog koliko god da poživim, ja ću posvetiti tebi", rekla je Zorica, dok je Ana nastavila - "Šta život donosi? Da ja sjedim na klozetskoj šolji u Zadruzi 6. Ja sebe mogu da nazovem žrtvom psihičkog i fizičkog maltretiranja i teške manipulacije".