"PRIMORAVAO ME JE DA SPAVAM SA NJIM DA ME NE BI TUKAO" Anina bolna ispovijest o NASILJU koje je trpjela od Zvezdana

Ana Ćurčić, nedavno je sve iznenadila kada je otkrila detalje torture koju je trpjela godinama od strane Zvezdana Slavnića, a sada je ponovo šokirala milionski auditorijum sa bolnom temom.

Izvor: Kurir/ Printscreen/Pink

,,Ana, rekla si da ćeš pričati kod mene. Stvari koje si iznijela su šokirale javnost. Pričala si o maltretiranju, tuča, ostala si bez krova nad glavom", krenuo je Marko.

,,Ja bih ove naše intervjue nazvala etapama. Ne bih mogla o svemu da pričam. Prvi put se nasilje desilo u drugoj godini zabavljanja. Prije toga je bilo ucjena, cimanja, psihičkog maltretiranja, verbalnih prijetnji, ali nije prelazilo granice. Postavljao mi je ograničenja. On je jedan ozbiljan kockar, to sebi i danas ne priznaje. Priča da se nije pozajmljivao, a jeste. Nekim ljudima nije vraćao novac. Neke djevojke u kladionicama je doveo do toga da dobiju otkaz. Pozdravila bih djevojku koja se zove Jelena, koja je imala problem sa njim, a koja mi je dala podršku. Kocka je veliki problem i veliki porok, ima kockara koji ne maltretiraju žene zbog toga, ali je on sklon tome. Ja sam od njega doživjela neke stvari, koje ću pričati. Sebe mogu javno da nazovem žrtvom nasilja", rekla je Ana i zaplakala.

Izvor: Kurir/PrintScreen/

,,Bio je u pitanju tiket koji je on igrao. Pitaju me šta sam sa njim tražila. To se nije dešavalo svakodnevno. Prvo nasilje je bilo kad je igrao taj neki tiket, hokej je bio u pitanju. Trebalo je da sačeka neke veće pare, ja sam htjela da spavam, on je krenuo da me psihički maltretira da moram to da gledam sa njim. Otišla sam da spavam, polio me je šerpom ledene vode, morala sam do 8 ujutru da gledam tu utakmciu. Hvala Bogu pa je taj tim pobijedio, u suprotnom bi bila katastrofa. Ne bi on meni rekao da nađem te pare, ali hajde sad globalno da pričamo sve, da ne idemo po godinama. Njega samo novac čini srećnim, ova "Zadruga" mi je prekretnice života, mnogo toga sam uvidjela. Ja sam bila izmanipulisana, emotivna sam. Ne znam kako bi psiholog to sad nazvao, pričaćemo o tome", pričala je ona.

,,Ja sam uvijek radila, ostavljala novac za život, porodicu, djecu. Nikad nisam dovela djecu do toga da nemaju. On je prosto nametnuo to da ja moram nekako da kupim taj mir. On je ovakav, sad ću da kažem. Kad izgubi tim, onda su tu šetnje po kući, ja ga smirujem, onda kreće priča tužna o njegovom životu, onda on očekuje da ću ja za dan, dva, tri da se snađem, da uzmem od mame pare... Ako to ne uradim, onda on mene napadne jer je to očekivao - kako me nije sramota što to nisam uradila... Nisu se sve scene završavale fizičkim nasiljem, ali jesu psihičkim. To je ozbiljna tortura. A dosta situacija se završavalo nasiljem, čupanjem za kosu, udarcima. Bilo je dosta toga, ali pamtiću dvije scene, scena kad sam dobila batine, pa sam posle toga morala. Udari te, pa te mazi, pa te tri puta udari, pa te njeguje. Onda dođeš na kraju u situaciju kad te udari, bije, izmaltretira, ti moraš da mu kažeš izvini. Bilo je nasilje, pa mi je rekao: "Budem li te sad vidio da si plakala, da si Boško Buha...". Rekao je da je najbolje što mogu posle toga da spavam sa njim, ako ne, tek će mi pokazati. I ja sam to uradila", ispričala je Ana.

,,Vjeruj mi da si me ostavila bez teksta. Ne znam šta bih ti rekao... Kako je došlo do toga da ostaneš bez krova nad glavom", pitao je Marko.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

,,Ja sam djeci sve priznala. Lagala sam i prijatelje i majku. Nikada nisam tražila pomoć da me neko spasi. Moja mama je pokušavala, pokušavala je njegova mama. Tražila sam pomoć od bivšeg supruga, od prvog momka... Posle mu se nisam javila. Prodala sam stan koji sam adaptirala, posle toga sam kupila kuću, koju sam isto prodala. Bila je teška situacija, radila sam na rampi na putevima, Moka mi je našao taj posao. Moja mama nije bila za to da prodam tu kuću, ja sam to uradila. Htjela sam da izvrtim taj novac, jer sam sposobna da napravim novac. Znajući sa kim imam posla, stavila sam novac ispod dušeka, on me je ujutru probudio, plakao i rekao da ga je potrošio. Jednom sam mu dala novac da mu pomognem, kad sam se raspitivala kod tog čovjeka, on me je tukao. Vjerovala sam tom čovjeku, pošteno radi. Saopštila sam Zvezdanu da sam bila kod čovjeka, da mi je pokazao svesku, on mi je rekao: "Kako me nije sramota da ga proveravam?". On umije da te pušti po pet dana da se opuštiš, kao ljut je, ćuti i samo na jednoj sitnici se istrese. Kad nije po njegovom, tj. šta on očekuje u svojoj glavi, a ni ne kažem, dolazi do toga", rekla je Ćurčićeva.

,,Kad je došao i saopštio ti da je uzeo te pare, šta se desilo", pitao je Marko.

,,Plakala sam, kukala, haos mi je bio u glavi. On je plakao, čučao pored kreveta, što je čista gluma, danas to kažem iz "Zadruge", otišla sam u podstanare i dan-danas živim. Promijenila sam do sada 12 stanova. I svaki stan sam plaćala ja, a on je živio sa nama. Ja zaista imam crne rupe... Ovdje sam Zoki rekla da sam se sjetila situacije ovdje koje se napolju nisam sjećala. Potisnula sam to. Radiću na tome da mi se sve vrati", dodala je Ana.

,,Kako će se dalje odvijati vaš odnos", pitao je Marko.

,,Lagaće, manipulisaće i onako će. Znaš kako će da radi, praviće situaciju gdje je on bio: "Što si mi to uradila, što si mi pomogla, zašto si bila sa mnom?". Njega niko ne zna kao što ga znam ja, ni njegova majka, a Moka tek, on nema pojma ko mu je sin. Baviće se raznim manipulacijama", završila je Ana.