DOŠLA JE KOD MUŽA I REKLA MU DA GA NE VOLI: Anina kuma otkriva - "Ispala je šmeker, čuva je končić od 40 sveštenika"

Kuma Ane Ćurčić gostovala u Jutarnjem programu kod Jovane Jeremić

Izvor: Pink screenshot

Kuma Ane Ćurčić Milena Kačavenda, gostovala je u Pinkovom Jutarnjem programu, gdje je sa voditeljkom Jovanom Jeremić pričala o Zvezdanu, svim dešavanja u rijalitiju, ali i otkrila sve o posjeti Izraelu. Milena je otkrila da je po povratku u Srbiju i neposredno pred Anin ulazak u Zadrugu donijela končić osvještan nad Isusovim grobom, kako bi je pratila zaštita od Zvezdana Slavnića.

Nad končićem je pevalo 40 pravoslavnih sveštenika, a imali su i dogovor pre nego što je ušla u Zadrugu.

"Ja sam bila u Izraelu, donijela sam končiće koje su osveštani na Isusovom grobu, pevalo je 40 pravoslavnih sveštenika, ja sam poslednji donijela njoj, vezala sam joj oko ruke, pomislila želju i rekla sam joj: 'Kada god ti je teško, dotakni crveni končić i sjeti se svega', još nisam vidjela da ga je dotakla, ali nadam se da hoće", rekla je kuma Milena u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Milena je rekla i da Ana nije prevarila supruga: "Ispala je šmeker, otišla je kod njega i rekla mu ne volim te, zaljubila sam se" i da je na početku veze sa Anom Zvezdan bio divan i da je on jedan šarmantan čovjek, samo da je sad ušao u krizu srednjih godina.

"Lojalna mu je bila do koske, voljela ga je. Mnogo je blaga prema njemu, on to stvarno nije zaslužio", rekla je kuma.