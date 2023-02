ANA ODBILA ZVEZDANOVU PONUDU ZA S*KS, A ON SE SKINUO DA JOJ POKAŽE ČIME RASPOLAŽE! Slavniću sjevnula ZADNJICA

Zvezdan Slavnić pokušavao je na sve načine da ponovo osvoji Anu Ćurčić i da ima odnose sa njom.

Međutim to mi nije polazilo za rukom, pa mu je Ana skrenula pažnju na ponašanje, i na to što se skida pred kamerama i pokazuje zadnjicu, pa je Zvezdan to ponovo uradio ispred nje.