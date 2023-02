Ljubavni trougao Anđele Đuričić, Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića svakog dana trese region, a sada su se njih dvije ponovo suočile.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Odnosi Zvezdana Slavića, Ane Ćurčić i Anđele Đuričić u Zadruzi promjenljivi su iz dana u dan. Nakon što je Zvezdan spopadao mnoge djevojke u rijalitiju, te Maju ispipkao po grudima, završio je u krevetu bivše nevjenčane supruge Ane koju je tjerao "da ga pipne", a zatim skinuo gaće. Odnos između bivšeg para varira iz minuta u minut, malo se svađaju, malo mire, a malo se i Zvezdan vraća Anđeli. Đuričićeva s kojom je Zvezdan načinio javnu preljubu sada je odlučila da definitivno želi da prekine svaki kontakt sa Slavnićem.

"Moj odnos sa Zvezdanom je završen. Desilo se to famozno pomirenje, inat, dogovorili smo se da će mi prilaziti kada bude želio da priča sa mnom, a ja sam donijela odluku da ne mogu da se pravim da nemam emocije prema njemu. Ja se fokusiram na sebe, priča sa Zvezdanom me ne zanima. Isključivo sam bitna samo sebi i borim se samo za sebe, ne bih komentarisala njegove odnose u kući. Svako ima pravo na svoje izbore, on svojim ponašanjem pokazuje ko je on, kao i ja, kao i svako u ovoj kući", rekla je Anđela, a voditeljka ju je upitala - "Je l' vjeruješ u ovo što je rekao da ne može da te usreći jer ne može da se stabilizuje i bude svoj?".

"Meni ne treba Zvezdan da bih bila dobro, potrebna sam samo sebi. Fokusirana sam na sebe, družiću se sa svojim društvom. Zamolila sam ga da mi ne prilazi, on to poštuje. Ne želim da komentarišem, osim što moram. Mislim da nismo dobri jedno za drugo, a i on svojim ponašanjem pokazuje šta mu treba trenutno u životu. Ja znam da sam bila iskrena, u njegovo se ne bih miješala", rekla je Đuričićeva, a onda se umiješala Ana koja je imala potrebu da "odbrani" bivšeg nevjenčanog supruga.

Vidi opis ANIN ULAZAK JE BIO MOJE SPASENJE! Bivša žena i ljubavnica u SUKOBU, Anđela zauvijek ŠUTNULA Zvezdana, Ćurčićeva ga BRANI Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 14 / 14

"Ja ću sada ljudski stati na Zvezdanovu stranu, jer mu se prebacuje dupla krivica. Ana je ušla, Zvezdan je nastavio isti odnos, Anđelu Ana nikada ne bih zanimala. Ne bih se pitala kako sam ja. U ovom odnosu je Zvezdan napravio distancu i sada vidimo stav koji jeste. Ne slažem se da se distancirala jer gleda sebe, već iz razloga ovog što sam rekla", rekla je Ana, a Anđela je dodala:

"Što se tiče Aninog izlaganja, kada je ušla ja sam pošla u izolaciju. Da sam vidjela da je emocija jaka, ostala bih sa Zvezdanom. Nije me zanimala Ana kada smo stupili u odnos, a ne sada kada je ušla. Pošto sam vidjela kakvo je zapravo njegovo ponašanje i koliko nije neko kome bi mogla da vjerujem u ono što je pričao. Mislim da je ovo spasenje što se tiče Aninog ulaska. Ušli ste da me spasite nesvjesno, jer sve što mi je pričao, nije tako".