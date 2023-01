SVE TO ONA RADI I NAPOLJU, SAMO JOJ SAD DAJU BOLJU LOVU: Kristijan urnisao Aleksandru Nikolić - "Mučenica!"

Kristijan Golubović komentarisao Aleksandru Nikolić i Filipa Cara

Izvor: Instagram/alex_mima

Aleksandra Nikolić, učesnica rijalitija Zadruga koja je poslednjih nedelja bila u centru pažnje medija zbog navoda da je bila intimna sa Markom Miljkovićem, prema riječima Kristijana Golubovića je "mučenica koja se zabavlja sa opasnim momkom iz obdaništa u Crikenici":

"Aleksandra je jedna mučenica. Ona u rijalitiju dobija novac za ono što obično radi napolju. Samo što je napolju to radila za siću, a u rijalitiju manje radi, a dobija mnogo bolju lovu. Postoje i neki njeni fanovi, neki mučenici, koji kažu: 'Jadna ona, prebijana, lomljen joj nos', pa je onda kao podržavaju, a ustvari one se pronalaze u njoj, to isto rade napolju, pa je podržavaju i kažu: 'Pa šta, tako sam i ja' ili 'Gledaj svoju ženu, ćerku, sestru'", dodao je Kristijan.

Filip Car je nedavno izjavio da bi Kristijan trebalo da ima poštovanja prema njemu, jer su obojica "opasni momci". "Možda je on opasan momak u obdaništu bio u Crikvenici, a ovdje se zna ko je opasan momak u ovom gradu, a on niti je iz ovog grada, niti sa ovog asfalta. Pogleda Zolu, Bebicu i ostale mediokritete, pa je onda on među njima neki baja, a ustvari samo skuplja ono što više niko neće".