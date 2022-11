Jelena Ilić je prokomentarisala emotivni susret Ivana Marinkovića sa sinom Željkom u Zadruzi, koji je istinski raznežio sve koji su ga odgledali.

Izvor: RED TV/YouTube/Zadruga Official/screenshot

Verenica Ivana Marinkovića, Jelena Ilić, oglasila se nakon njegovog prvog susreta sa sinom Željkom u Zadruzi i otkrila šta misli o svemu nakon što je videla zajedničke trenutke oca i njegovog naslednika, koji ima četiri godine.

"Bilo je jako emotivno. Svi me zovu i pišu mi, ljudi su oduševljeni... Svi smo pustili po koju suzu", priznala je Jelena, koja je ranije izjavljivala da će se boriti za to da Ivan dobije starateljstvo nad sinom Željkom i koja nije u dobrim odnosima sa Marijom i Miljanom Kulić.

Otkrila je i šta misli o tome da bi ono što se dogodilo moglo potpuno promeniti trenutnu situaciju, odnosno Ivanov odnos s porodicom Kulić.

"Nadam se, ali ne verujem u to... Biće tu još svađa i turbulencija. Volela bih da Ivan to izbegne i da uživa sa sinom kada god ima priliku... Mislim da posle ovoga nije ni važno sta će biti, ali je najbitnije da su neke duše srećne, a to se vidi", poručila je Jelena, a pogledajte kako je izgedao Ivanov susret sa sinom:

Vidi opis POSLE OVOGA NIŠTA NIJE VAŽNO! Verenica Ivana Marinkovića se oglasila nakon njegovog susreta sa sinom - "SVI SMO PLAKALI" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 10 10 / 10

Pogledajte i na snimku kako je Ivan proveo vreme s malim Željkom: