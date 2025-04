Premijer Milojko Spajić kazao je danas da se posljednjih dana moglo čuti mnogo optužbi od predsjednika države Jakova Milatovića, kao i da mu ga je žao.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako prenose Vijesti Spajić je to kazao na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

On je odgovarao na pitanje šta misli o kritikama koje je Milatović uputio oko Sporazuma Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), ali i da li je time prekinuto primirje stvoreno nakon podgoričkih izbora, prenose Vijesti.

"Čuli smo mnogo optužbi od predsjednika ovih dana, meni je predsjednika žao. Jedini koji zna kako je pregovarati sa DPS-om (Demokratska partija socijalista) je upravo on, srećom nije uspio u Podgorici da završi ono što je u početku bio naumio. Zagovarao je vraćanje sutkinje Đuranović, ono istovjetno rješenje koje je zagovarao i DPS. Nije uspio u tome, mi smo prešli na jedan evropski model gdje je Venecijanska komisija ta koja će dati finalnu riječ, jedno takvo rješenje su podržale u parlamentu sve značajnije partije. Podržala je i Evropska komisija, više njih, Kaja Kalas je istakla da je to velika stvar za Crnu Goru – da je pravljenje unutrašnje kohezije jako bitno. Mislim da je to pokušaj neki političke ne znam kako da to nazovem", kazao je Spajić i naveo da je i Evropski parlament jednoglasno usvojio zaključke po tom pitanju.

O Sporazumu je kazao da je predsjednica Evropske komisije sinoć najavila pregovore i sporazum sa UAE, te da je to odgovor svima koji su imali dileme o mišljenju EU o saradnji i investicijama iz te zemlje, prenose Vijesti.