"NI SLUČAJNO MU NEĆU DATI DA VIDI SINA" - Marija Kulić žestoko o Ivanu Marinkoviću: "On nije otac, nego donor! MONSTRUM"

Marija Kulić trebalo bi uskoro da se useli na imanje u Šimanovcima, a pred ulazak u Zadrugu otkrila je kakvo mišljenje ima o učesnicima, među kojima je i bivši dečko njene ćerke, Ivan Marinković sa kojim Miljana ima dete.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/helen_of_troj

U Zadrugu se uselio Nenad Macanović Bebica kog je Miljana Kulić javno ostavila nakon što se zbližila sa bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom, a sada je ulazak u rijaliti najavila i njena majka Marija Kulić koja će se useliti sa ćerkinim sinom Željkom. Miljana je Željka dobila sa takođe trenutnim učesnikom Zadruge Ivanom Marinkovićem, a Marija je otkrila kakvo mišljenje ima o njemu.

Marija je istakla da će videti kako će se postaviti prema Ivanu i otkrila da li će mu dozvoliti da vidi sina: "Nema potrebe, ni slučajno, što bi ga gledao tamo, ako nije do sada. Ne vodim dete tamo da ga gleda Ivan, nego da bude sa mnom i Miljanom. Mogao je do sada da izrazi želju, a ne da ga Miljana jedva namoli, i da dođe kod nas kao neki klošar, da pogleda televizor i popije kafu, kao da mu je moj muž drug, pa da je u prolazu video dete, a ne da je čovek koji je napravio dete. On nije otac, nego donor. Samim tim što zna da je dete njegovo, ne možeš da očekuješ ništa od čoveka koji je pio, drogirao se, lečio... Nije gledao ni prvo dete, nije se borio za prvi brak, uhvatio je Miljanu... On je za mene monstrum".

Miljana Kulić u Zadrugu je ušla nakon što je provela dva mesec u bolnici zbog komplikacija nastalih posle operacije smanjenja želuca u Turskoj, a Marija je istakla da je njeno zdravstveno stanje sada dobro, kao i da ju je posavetovala da se ne nervira i da ne ulazi u sukobe sa drugim učesnicima. Ona je zatim otkrila kako će viđati malog Željka dok su u rijalitiju.

"Miljana ni sada ne provodi puno vremena sa njim, dete je u vrtiću u Nišu do šest sati, treba mu društvo, uči sa vaspitačicom. Tamo ćemo imati sastanke do 18:30, taman tada dolazi, biće sat vremena sa mnom, sat sa njom svakog dana, a vikendom će biti sa nama skoro ceo dan. Vodiće ga napolje, u igraonice, na rođendane. Biće sa mojim bratom kojeg obožava, on je bio sa njim u prošloj sezoni, mi gledamo da njemu bude najudobnije i najbezbednije. Biće van kompleksa, apartman koji su pripremili za njih, kao da je kod kuće, i društvo da mu dođe, da mogu da se igraju", ispričala je Marija koja je nedavno bila na operaciji dojke.