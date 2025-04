Vlada planira da kompaniju Crnogorska plovidba spasi od nelikvidnosti, tako što će njena dva broda dati u zakup Barskoj plovidbi, koja će za to avansno platiti do milion eura.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako prenose Vijesti to je na konferenciji za novinare kazao ministar pomorstva Filip Radulović. On je rekao i da je Vlada na sjednici usvojila informaciju o tekućoj nelikvidnosti Crnogorske plovidbe.

Istakao je da je stanje u toj firmi loše već duže vrijeme te da imaju dug viši od 36 miliona eura, prenose Vijesti.

"Imamo akutni problem jer je dug od 400.000 hiljada eura dospio na naplatu u januaru, i nisu uspjeli do dana današnjeg da pokriju taj dug. Banka je spremna da izvrši prinudnu naplatu, to bi značilo blokadu računa i zarobljivanje dva broda u nekim lukama svijeta, što bi značilo više troškove. To bi značilo da plate zaposlenima ne mogu da se isplate i potencijalno uvođenje stečaja", kazao je Radulović i dodao da su dva broda Crnogorske plovidbe vrijedna gotovo 30 miliona eura, te da bi kao stečajna masa vrijedili mnogo manje.

Zato su kako kaže, našli privremeno rješenje odnosno potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Barske i Crnogorske plovidbe, kojim bi se dva broda dala Barskoj u zakup po tržišnim uslovima a ta kompanija uplatila do milion eura avansa, čime bi se obezbijedio potrebni novac, prenose Vijesti.

Istakao je da je Crnogorska plovidba prošlu godinu završila sa minusom višim od dva miliona eura, te da će nakon rješavanja ove krize u narednih mjesec dana, do kraja godine napraviti plan restrukturiranja i budućnosti kompanija.

Radulović je pojasnio da je riječ o dvostrano obavezujućem ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, da bi se radilo o iznosu do milion eura, te da bi kompanije dogovorile tranše i mjesečne iznose. Radulović je dodao da bi se zaključak Vlade proslijedio Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe, dok bi se o tome odlučivalo kroz mjesec dana, prenose Vijesti.

"Crnogorska plovidba ovim potezom dobija novu šansu i Ministarstvo će se baviti budućnošću plovidbi, i očekujemo finalno rješenje do kraja ove godine kada ćemo imati jednu garanciju za budućnost pomorstva. Zaštili smo radna mjesta i građani će nastaviti da rade u kompanijama, riješili smo problem likvidnosti. Imali smo isto sa Institutom, prvo smo rješili problem likvidnosti a kasnije Planom restrukturiranja dobili rješenje. Očekujemo istovjetan plan i ovog puta, da se kompanija ne bi ugasila u ovih mjesec dana, da je ne bi banke ugasile", kazao je Spajić.

Naglasio je da je ovo rješenje u skladu sa zakonima Crne Gore, da može brzo da se realizuje i da će stići na vrijeme da urade sve neophodne korake, prenose Vijesti.