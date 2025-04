Fudbaler Dimitri Paje optužen je za maltretiranje ljubavnice, 10 godina mlađa djevojka javno je govorila o svemu što joj je bivši igrač Vest Hema radio.

Izvor: Screnshoot/Instagram/@larissaferrarif

Bivši vezista Vest Hema Dimitri Paje (38) pod istragom je nakon što je optužen za "fizičko i psihičko nasilje" prema svojoj ljubavnici. Fudbaler koji trenutno nosi dres kluba "Vasko de Gama" još uvijek se nije oglasio o ovom slučaju, ali djevojka koja je bila meta javno je govorila o svemu za šta tvrdi da ju je zadesilo ".

Larisa Natalija Ferari (28) rekla je u svom svjedočenju da ju je "napao Paje, ostavljajući tragove na njenom tijelu i da je pretrpjela fizičko, moralo, psihičko i seksualno nasilje". Prema dokumentima koje je polcija priložila stoji da se napad dogodio između 25. januara i 6. februara ove godine.

Larisa tvrdi da je od septembra 2024. do marta ove godine imala vanbračnu vezu sa bivšim fudbalerom Vest Hema, koji je već 18 godina u braku i ima četvoro djece. Zbog cijele situacije odlučila je da javno govori o svemu što je doživjela i zbog toga je dala intervju za brazilske medije.

Šta se dogodilo?

Larisa je započela priču u intervjuu za "G1". "Prvi znaci agresije bili su u decembru. Tražila sam dvije karte za utakmicu njegovog kluba i Atletiko Mineira, jednu za mene i jednu za prijatelja. Potom je moj prijatelj objavio fotografiju njegovog ljubaznog čina, bez njegovog imena na instagramu", rekla je Larisa.

"Paje se jako naljutio na mene. To je bilo prvi put da me je stvarno uvrijedio, izvršio psihološki pritisak na mene i prvi put smo se posvađali. Od tog dana je pričao o kazni, jer sam ga razočarala. Osjećala sam se emocionalno zlostavljano, vršio je pritisak na mene."

"Tokom seksualnog odnosa počeo je da me udara, gazi po licu, tijelu. Plašila sam se bilo šta da kažem, jer sam znala da je to kazna za moju grešku i ako ne prihvatim kaznu, mogala bih da ga izgubim. Dakle, da, na kraju sam to prihvatila. Dimitri je znao za moje psihičke probleme, to je koristio protiv mene. Ubjeđivao me je da stavim glavu u smeće, u toalet, tjerao me da pijem sopstvenu mokraću i druge seksualne bizarne radnje."

Larisa je otkrila da je napustila Rio de Žaneiro i da se trenutno nalazi na psihijatrijskom liječenju. Osim za "G1", govorila je i za "Metropol" i tom prilikom je otkrila: "Uvijek je koristio izraz 'kazna'. Naterao me je da verujem da sam kriva i da zaslužujem da budem kažnjen. I vjerovala sam u to. Tek nakon odlaska na terapiju shvatila sam da to ne zaslužujem."

"Teško je pričati o tome i gledati ove video snimke. Čak sam i pila vodu iz toaleta, ne mogu da vjerujem, kad pričam o tome, ne volim ni da gledam u kameru, jer ne mogu ni da vjerujem da sam to uradila. Slučaj je registrovan u policijskoj stanici, a istraga je u toku i ostaje povjerljiva", rekla je Larisa za AFP.