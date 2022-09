DOŠAO SAM DA VIDIM DIJETE, NJENA SESTRA ME NAPALA! Ivan Marinković o odnosu s Miljanom i sinom - Tad je počeo PAKAO!

Ivan Marinković je do detalja izneo šta se dešavalo u protekle tri godine, koliko ima da je dobio sina s Miljanom Kulić.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/TV Pink/screenshot

Učesnik Zadruge Ivan Marinković je prvi put pred kamerama ispričao sve detalje o odnosu sa Miljanom Kulić, njenom porodicom i osjećanjima prema njihovom sinu Željku.

"Prvi put imamo priliku da čujemo šta se desilo kad je Miljana Kulić rodila tvog sina. Ona je ovdje bila trudna i tebe godinama ovde pominju. Šta se to desilo i odakle ti potreba da ispričaš ovakve stvari?", glasilo je pitanje koje mu je postavio Milan Milošević.

"Nemam osjećaj prema tom djetetu. Ovo je ispričana priča već dvesta puta napolju. Miljana se porodila, ja sam otišao prvog dana u bolnicu i bio u sobi s njom i djetetom, tu je bila Marija, najnormalnije pričali, sve je blo ok. Ja sam došao da vidim dijete, krenuo nazad za Beograd. Tu je počeo onaj pakao od života koji možete da očekujete od Miljane, i onda je došlo to pravljenje žurke za rođenje, ja nisam želio da dođem da bude da sam došao, jer će Pink da snima. Nisam se pojavio i bilo je u direktnom prenosu to čuveno pokazivanje papira da sam ja NN. Ona nije imala prilike da me zove i kontaktira, kao ni ja nju. Ja sam prošle godine donio poklone za Željka, bio sam sa svojom sadašnjom djevojkom ovdje", počeo je priču Marinković.

"Miljana me je najnormalnije pozvala i pitala da li bih volio da vidim dijete, fino su me dočekali i sačekali. Pripremljen sam otišao - da znam da ne može da funkcioniše ni blizu perfektnog, nisam očekivao ne znam šta od tog susreta, jer dijete me ne poznaje. Marija i Siniša su me vrlo prijatno dočekali i vikali Željku da sam mu tata. Marija je kao domaćica sve pripremila, Miljana je sjedela sa Bebicom za stolom pored nas. Miljana je tu igrala rijaliti, dobacivala hoćeš pivo, Siniša ju je umirivao. Bio sam do momenta kad je njena sestra skočila iz sobe i napala me što sam došao, šta ću ovdje. Mislim da je bila Tijana, ne znam ih. Nisam želio javnu raspravu s njom, jer sam znao da Miljana to jedva čeka. Pokušao sam toj djevojci da objasnim da nisam došao kod nje, a i da je nemoguće da sebe predstavim kao oca posle tri godine tako brzo. Postepeno sam krenuo, ali to nije moglo. Siniša i Marija su, može se reći, bili na mojoj strani u toj situaciji, Miljana je dobacivala, naravno. Čuo sam se sa Sinišom za Željkov rođendan. S njima je jako teško napraviti balans", rekao je Ivan.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ona zna da imam svoju vezu i da s njom nisam imao nikakvu želju da imam vezu. Kad je izašla iz Zadruge poslala mi je poruku da će me tužiti, prijaviti kao oca i retroaktivno tražiti alimentaciju. Nemam nikakav osjećaj jer sam ga vidio dva puta, kad se rodio i tad. Glupo bi bilo da lažem da imam osećaj. Ja sam krenuo s namerom da se upoznam sa tim djetetom. To je bio moj prvi pokušaj da to nešto krene, čak ni Jelena nema ništa protiv toga, bila mi je ogromna podrška. Ja imam svoj novi život, sad posle četiri godine je mnogo teže da sve to krene. Nemam osećaj da mi je to sin, jer nismo proveli nikakvo vrijeme, želju imam do jedne granice", izjavio je Marinković.

Ivan Marinković o Miljani i sinu Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ovdje se pričalo da ste imali samo jednom se*s, a njene priče su bile drugačije", nadovezao se Milan.

"Jednom u krevetu i neki pokušaj u toaletu i to je to. Ona me nikad nije privlačila, iako je izgledala drastično drugačije nego sad", poručio je Ivan Marinković, kojeg je bivša žena Goca Tržan brutalno isprozivala zbog konstantnog pominjanja njenog imena.