MOM DJETETU NIJE MJESTO U RIJALITIJU! Goca Tržan o Marinkoviću: Nek mu zanimanje sad bude OTAC DJETETA Miljane Kulić

Pjevačica Goca Tržan pojavila se na jednom prestoničkom događaju i tom prilikom progovorila o svim aktuelnostima u svom životu.

Izvor: Kurir

Ona se osvrnula i na bivšeg muža Ivana Marinkovića sa kojim ima ćerku Lenu i koji je ušao u rijaliti program "Zadruga", gdje ne prestaje da je pominje.

- Ne gledam televiziju, mene to ni ne zanima. Na kraju krajeva, ja sam 11 godina razvedena od tog čovjeka više sam razvedena od njega nego što sam bila u braku sa njim. Voljela bih da postoji način da moje ime ne stoji uz njegovo, jer ja nemam nikakve veze sa njim - rekla je Goca, pa dodala:

Izvor: Damir Dervišagić

- Osim što se predstavlja kao bivši muž Goce Tržan, da li može malo da mu se prebaci i to da je otac djeteta Miljane Kulić i to može da bude zanimanje. Za mene me baš briga, ja sam navikla da jednom što sam u životu napravila grešku da mi kofa g*vana stalno kaplje na glavu, ali mislim da mom djetetu nije mjesto u rijalitiju, ni njenom imenu - istakla je Tržanova.