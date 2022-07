PRIHVATILA BIH 10 ŽENA PORED MENE I DA IH IZDRŽAVAM, SAMO DA JE ŽIV! Filmska priča Goce i Šijana završena ubistvom!

Veza estrade i mafije je jaka. Naročito između pevačica i žestokih momaka. Neke su bile u prijateljskim odnosima s ljudima kojih su se svi plašili, a druge pak u velikim ljubavima.

Ima i onih koje su bile dovođene u poslovne odnose s njima, pa su završavale i u policiji na ispitivanju. Bilo je i drugih popularnih dama iz raznih sfera koje su bile slabe na opasne momke, ali ipak, najviše ih je iz muzičke industrije.

Serijal o vezama popularnih žena, brakovima i druženju s muškarcima iz podzemlja podseća na sve njihove povezanosti, ali ćemo otkriti i neke nepoznate detalje o kojima se godinama, a u nekim slučajevima i decenijama ćutalo.

Jedna od najvećih ljubavi pjevačice i pripadnika beogradskog podzemlja devedesetih jeste ona filmska koja se dogodila Goci Božinovskoj i Zoranu Šijanu. Ljubav između njih planula je na prvi pogled na ljetovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, a završila se prevarom. I pored snažnih emocija i dvoje djece koje su dobili, ćerke Zorane i sina Mirka, njih dvoje su nikada nisu vjenčali.

Nekada prvi čovjek ozloglašenog surčinskog klana, šampion Evrope u kik-boksu ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Stradao je kada je oko 1.30 na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića stao na crveno svijetlo na semaforu. Imao je samo 35 godina, a njegova likvidacija do danas nije razjašnjena, dok se o motivima samo spekuliše.

Božinovska i danas ističe da je Zoran Šijan bio njena najveća ljubav. Ona često u javnosti priča o njemu, a jednom prilikom se prisjetila kako su se upoznali.

Posle susreta na plaži otišli su na večeru, prilikom rastanka nisu razmijenili brojeve, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno ju je zaprosio i ona je pristala. Ipak, burmu nikada nije stavila na ruku, s njim je živjela u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, u kojoj i dalje stanuje.

- Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo" - prisjetila se Goca.

Njihova bajka završila se nevjerstvom. Šijan je poslednje godine svog života proveo s Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje ju je ostavio. Iz te ljubavi Šijan i Gorana dobili su sina.

- Nije bilo lako. Bile smo drugarice. Život je tako nametnuo. To me je promijenilo. Tada je to bio najteži trenutak u mom životu. I pored svega, opet bih izabrala njega, srećna sam što sam imala u jednom periodu svog života takvog lijepog čovjeka i što sam sa takvim kvalitetnim čovjekom rodila djecu, to nikad ne bih promijenila. Sad, kad bi ustao iz groba, da sam mlada, opet bih isto izabrala. Jedino što bih promijenila u svom životu je da on bude živ. Prihvatila bih deset žena da ima pored, da ih ja sve finansiram i izdržavam, samo da je živ - rekla je Božinovska. Kada je Šijan upucan, pjevačica nije bila u Srbiji, a vijest o njegovoj pogibiji javio joj je Šaban Šaulić.

- Odmah sam čula da mu je čudan glas, pita me: "Gdje si, jesi li čula nešto?" Iste sekunde su mi se noge odsjekle. Dodao je: "Mislio sam da znaš, možda nije istina, čuo sam da su upucali Šijana u Dimitrija Tucovića." Kad sam krenula na put, tri dana mi je igralo oko, išla sam tada s Kukijem (Ivan Kukolj Kuki), kažem mu: "Nemoj da pomisliš da ti namigujem, desno oko mi igra već tri dana, ne mogu da gledam." Tog momenta, kad mi je Šaban javio, tad je prestalo. Tako je prestala naša priča, a počela moja muka i borba sa životom do današnjeg dana - iskrena je Goca, koja je zbog Zorana napustila estradu. Naime, on nije volio da se ona bavi pjevanjem, pa se ona povukla i sedam godina nije uzela mikrofon u ruke. Tek nakon što su se rastali, vratila se svom poslu.

Osam godina veze - posle Šijana voljela i žestokog momka Žapca.

Zoran Šijan nije jedini muškarac iz podzemlja s kojim je Goca Božinovska bila. Nekoliko godina nakon njegovog ubistva, pjevačica je otpočela vezu s njegovim prijateljem Nebojšom Tubićem Žapcem.

U to vrijeme ovaj žestok momak je bio jedan od glavnih ljudi u Novom Sadu. Njih dvoje su osam godina bili zajedno, a pjevačica je s njim bila u najtežim trenucima kada je greškom ranjen na Senjaku. Poznat je kao čovjek koji je vozio skupoceni "lamborgini dijablo" ofarban u 12 boja, a takav je prije njega kupio i slupao princ od Monaka. Lista automobila koje je posjedovao proteže se od raznih modela "Ferarija", pa sve do prave produžene američke limuzine.