ŠIJAN ZABRANIO GOCI DA PJEVA: Gost mi je zavukao NOVAC u haljinu, a onda me je Šijan otjerao u kola!

Pjevačica Goca Božinovska o odluci svog pokojnog supruga da prestane da se bavi pjevanjem

Izvor: privatna arhiva

Pevačica Goca Božinovska, koja je nedavno postala baka Zoranu Šijanu kojeg je sin Mirko dobio u vezi sa Bojanom Rodić, otkrila je svojevremeno da se sedam godina nije bavila pjevanjem.

Razlog za to je skandal koji se dogodio na jednoj svadbi, kojoj je prisustvovao i njen pokojni muž Zoran.

"Bila sam na jednoj svadbi i gost je krenuo da me spopada, nisam mogla da se odbranim. Stavio mi je pare u odijelo, a onda je moj Šijan skočio. Rekao je da odmah napustim veselje i krenem kući. Nisam znala kako da odem sa svadbe, ljudi ostaju bez pjevačice, kako to sad. Nisam mogla protiv njega. Krenula sam i rekla ljudima da idem samo do auta da uzmem nešto. “Kakvog auta, ona više neće pjevati i gotovo”, rekao je on. Sve vrijeme u autu dok smo išli kući je ćutao, riječ nije progovorio", rekla je pjevačica prije nekoliko godina tokom gostovanja u emisiji Ognjena Amidžića, a potom ispričala šta se dešavalo kada su došli kući.

"Rekao je: 'Vidi, što si pjevala, pjevala si. Sad uzmi lijepo telefon, nazovi Zlatu neka obavijesti sve tvoje menadžere da više ne pjevaš". Tako je bilo, rekla sam da više neću pjevati, jer imam probleme sa mužem", rekla je tada Goca.

"Niko nije mogao da vjeruje, molili su me, ali nisam mogla. I tako sam ja prestala da pjevam. Nisam pjevala sedam godina. Nakon toga sam opet počela, ali on je svuda išao sa mnom. Brzo posle toga smo se i rastali".