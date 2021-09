"SAČEKUŠA" NA AERODROMU, PA BRAK: Ovako su se smuvali Goca Božinovska i Zoran Šijan - "To je bila NENORMALNA ljubav"

Goca Božinovska je u nekoliko intervjua govorila o upoznavanju i ljubavi sa Zoranom Šijanom.

Izvor: privatna arhiva

Goca Božinovska je 1989. godine na ljetovanju u Crnoj Gori upoznala svog bivšeg supruga, kik-boksera i vođu Surčinskog klana Zorana Šijana.

Ona je otkrila da su se upoznali na jednoj plaži u Herceg Novom i da se ljubav između njih rodila odmah, kao i da je odmah znala da je on "taj".

Poslije susreta na plaži su otišli na večeru, prilikom rastanka nisu razmenili brojeve, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. On ju je sačekao i iznenadio na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno ju je zaprosio i ona je pristala.

"To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na ljetovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo cijelu proveli zajedno. Sljedeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmijenili ni telefone, ni ništa. Poslije četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga... Poslije mi je rekao da je već jedan avion sletio, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dijete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo", započela je Goca.

Goca Božinovska

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, poslije dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: 'Treba da me voziš', tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: 'Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo', ja kažem: 'Kakve stvari, tu su mi i mama i dete'. On kaže: 'Ja sam te najozbiljnije pitao', ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: 'Pa nisi obavestio svoje roditelje', mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gdje mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: 'Mama, ja sam se oženio'. Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavijestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: 'Ne ideš ti nigdje, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čovjeka, a udaješ se', ja im kažem: 'Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje'. Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul mjesec. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene", nastavila je pevačica.

Pjevačica je u jednom intervjuu njihovu ljubav nazvala "nenormalnom", ali i otkrila da ju je pratila velika ljubomora i na kraju dočekala velika patnja.

Ona i Zoran su dobili kćerku Zoranu i sina Miroslava, a razveli su se 1996. godine.

Tri godine kasnije, 27. novembra 1999. Šijan je ubijen na uglu ulica Nemanjine i Svetozara Markovića u centru Beograda. On je u svom automobilu stajao na semoforu kada je na njega pucano iz drugog automobila.

Goca Božinovska i Zoran Šijan

Izvor: Privatna ahiva