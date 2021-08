Ne jenjava verbalni raz između dvojice nekadašnjih opasnih momaka s beogradskog asfalta.

Nebojša Tubić Žabac nedavno je u emisiji javno isprozivao Kristijana Golubovića da izmišlja priče, što je iznerviralo bivšeg zadrugara. Golubović je riješio da mu ne ostane dužan, pa je rekao da je biznismen iz Novog Sada muška verzija Miljane Kulić.

"Opet on mene spominje. Traži batine. On je mentalno poremećeni dripac, slinavi klošar koji ide ulicama kao da je retardiran. Mi njega ne diramo i ne bijemo samo zato što nam ga je žao. Bog ga je već kaznio što je ovakav kakav jeste", započeo je Kristijan za "Kurir" i nastavio:

"Do sada smo ga tri ili četiri puta locirali u Novom Sadu, pozivao se da mu je kum Joca Amsterdam. Jednom prilikom, na posjeti pitao sam Jocu, je li šta se*re onaj balavi da ti je kum, on je bio u šoku i rekao ma pusti kakav kum, nije on meni ništa. Čak je i on rekao da se Žabac osilio, da pravi probleme među ljudima, spletkari. Priča svašta o Ceci, Legiji, meni, ne znam šta mu to treba. Potonuo je u blato između Pčelareva i Novog Sada, tu mu je trasa na kojoj redovno dobija batine. Duguje pare za pasulj i onda dobije batine zbog tih para."

Golubović je dodao da je Tubić bio potpuni drugačija prije ranjavanja, kada mu je 2012. godine u Novom Sadu metak prošao kroz glavu.

"Nije on bio ovakav prije ranjavanja, bio je manji od mahovog zrna. Da se razumijemo, ja njega mogu da nađem za pola sata. Mi smo njega jednom našli, ali je on reagovgovao kao pi*ka. On je muška Miljana Kulić. Ostalo mu je malo polnog organa posle seksa s tranvestitom u Batajnici.Njemu kada je metak otišao u glavu, iscurelo mu je nekoliko mililitara moždane vode, osušio mu se mozak pa je počeo da baguje i spominje javne ličnosti kako ih on poznaje i poziva se na jaka imena."

Kristijan se tu nije zaustavio:

"Svi znaju da sam ja bio sa Ksenijom Pajčin. Još '93. godine su me molili da dam te slike, ali nisam htio. Ja sam džentlmen, a ne kao on, hvali se a ljudi ga se stide. Preprodavao je kradena kola i motore. Jeste on vozio po neki dobar auto i motor, bio je u tom fazonu kosica i da je mršav. A to da je otimao pištolje, da se tukao, to je smiješno. Zvali smo ga Žabac Glista jer je imao toliko tanke nogice, uvijek je bio žgoljavko. Ne znam ko mu drma kavez, ali ako se treći put ovo prozivanje ponovi, neće biti dobro. Bude li pretjerao i opet bude lajao, moraću da mu isčupam uši pošto i sam kaže da voli da bude maltretiran i bijen", zaključio je Kristijan.