NIJE BILO NIKAKVE ŠANSE DA SE IZVUČE, ORGANI SU REDOM OTKAZIVALI: Brat Igora Starovića iznio potresne detalje o pjevaču

Smrt Igora Starovića je činjenica s kojom njegov brat ne može da se pomiri, a ovako je izgledao život preminulog frontmena "Divljeg kestena".

Izvor: YouTube/screenshot/Grand Magazin tv Grand

Igor Starović, frontmen grupe "Divlji kesten", preminuo je u 56. godini posle kraće bolesti, a njegov brat se teško miri s činjenicom da ga više nema. Boris je za Igora bio veoma vezan, a u svojoj ispovijesti kaže da se do poslednjeg trenutka nadao da će Igor dobiti životnu bitku.

"Saznanje da nas je Igor napustio bio je veliki šok za sve nas. Stanje mu je bilo kritično, ali smo se do poslednjeg trenutka nadali da ima šanse da se izvuče. Međutim, nije bilo nikakve nade. Baš smo u srijedu bili u Kliničkom centru, glavna sestra nam je rekla da nije imao ni promil nade da se izvuče. Organi su počeli redom da mu otkazuju", ispričao je potreseni brat Igora Starovića za Kurir.

Istakao je da je Igor s plućima imao hroničan problem, ali da se bližnjima nije žalio ni na šta.

"Tri mjeseca je bio u Sokobanji kako bi pokušao da riješi problem s plućima. Imao je malo neuredan način života po pitanju ishrane, vidjelo se to po kilaži. Sve se to nakupilo i odrazilo na srce. Srčana aorta je otišla i tu više nije bilo spasa", objasnio je i otkrio po čemu će pamtiti brata.

"Igor je bio samotnjak, živio je taj hermetički život, koji meni lično nije bio jasan. Jako sam bio blizak s njim. Imao je neke svoje rituale. Zatvarao se u sebe i pisao pjesme. Mislim da je to moglo mnogo komercijalnije da prođe. To smo mu svi prebacivali. Nismo svi talentovani za sve, a on je bio talentovan za pisanje muzike i tekstova, ali što se tiče tih koncerata, zakazivanja, pa i laktanja, kako je to već na estradi - za to nije bio. Zato je i prošao na estradi tako kako je prošao. Ali ostaće iza njega te pjesme i ta emocija koju je donio. Po tome će ga svi zauvijek pamtiti", kaže Boris, koji tvrdi i da Igor nije predosjećao kraj, kako su prenijeli pojedini mediji.

"Mi smo se viđali skoro svaki dan, on je dolazio u moj fitnes-klub na Vračaru, da trenira koliko može. Lijepo smo pričali, nije bio depresivac, niti je predosjećao da će mu u tim godinama biti kraj. To je prenaglašeno."

Otkrio je i da su ga zvali mnogi sa estrade i uputili lijepe poruke, među kojima su Dragana Mirković, Lepa Brena, Dragana Katić, Zorana Pavić, koja je bila i njihova rođaka. Igora bi, smatra, svi trebalo da pamte po dobroti.

"Bio je nestvarno dobar. O njemu nema ko da kaže ružnu riječ. Nikom se nije zamjerio, bio je van svih estradnih tokova. Nije se u to uklapao nikako", poručio je Boris.