IGOR STAROVIĆ BIO U VEZI SA POZNATOM VODITELJKOM: Bili su ludo zaljubljeni, a ovako je nedavno govorio O NJOJ!

Igor Starović svojevremeno je bio u ljubavi sa Draganom Katić.

Pevač i frontmen grupe "Divlji kesten" Igor Starović, preminuo je u 56. godini nakon kraće bolesti, a publici je poklonio i ostavio brojne hitove.

Članovi benda brzo su postali miljenici publike, a Igor je svoj privatan život vešto krio od očiju javnosti.

Ipak, poznato je da je svojevremeno bio u ljubavi i vezi sa voditeljkom Draganom Katić.

O njihovoj vezi pre skoro dve decenije dosta se pisalo, a onda je usledio raskid. S vremenom priče o velikoj ljubavi su utihnule, ali ne i sećanja.

On je jednom prilikom 2021. godine govorio o njoj:

"To je bilo zaista davno, jedva se i sećam, ali Dragana je jedna divna osoba, sjajna dama, veliki drugar. Ta priča koja se dešavala sa nama bila je pre više od dvadeset godina, ali to se ne zaboravlja", prisećao se Igor.

"Svaki dan se nešto radilo, ako nema svirke, onda su tu nastupi, ali bez obzira na to stvarno me za nju vežu najlepša sećanja", rekao je on jednom.

Podestimo, Igor je proveo 10 godina u bendu "Divlji kesten" gde je bio pevač, kompozitor i aranžer. Grupa je nastala 1992. godine za vreme rata i odmah su postali miljenici publike. Snimili su pet albuma iza kojih su ostali veliki hitovi: "Suze krijem, same teku", "Ti si moja muzika", "Kristina", "Zorane, Zorane", "Nataša", "Gori, gori, srce moje" i mnogi drugi.

Igor Starović je, inače, po obrazovanju bio diplomirani arheolog, a ovu pasiju negovao je do kraja života. Uz muziku i arheologiju njegova velika ljubav bila je i košarka.