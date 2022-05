IGOR STAROVIĆ JE ZAMALO IZGUBIO ŽIVOT U RIJALITIJU! Bio je učesnik "Farme", poznati odbojkaš ga SPASIO!

Igor Starović je svojevremeno govorio o nezgodi koja ga je snašla u rijalitiju "Farma" prilikom koje je umalo preminuo.

Izvor: YouTube/screenshot/Grand Magazin tv Grand

Pevač i frontmen grupe "Divlji kesten" Igor Starović, preminuo je u 56. godini nakon kraće bolesti.

Tokom svoje karijere važio je za miljenika publike, ali i velikog zavodnika, a 2013. godine se oprobao i u rijalitiju "Farma" u toku kojeg je doživeo napad i umalo izgubio život.

Igor je počeo da se guši, a kako je kasnije ispričao, život mu je spasao odbojkaš Edin Škorić.

"Pošto se razvedrilo, okopavao sam njivu. Posle sat vremena osetio sam vrtoglavicu. Nisam obraćao pažnju na to jer sam mislio da je od umora i neispavanosti. Pošto mi je bilo gore, krenuo sam ka bunaru i bilo mi je sve teže. Jedva sam hodao. Sećam se samo da sam nekako došao do zida i čvrsto se oslonio. U tom momentu mi je moj drug Edin Škorić prišao i pomogao mi. On me je bukvalno spasao. Udarao me je i izvlačio mi jezik, sav sam se izujedao. Sve se zakomplikovalo kad sam pomodreo u licu, tad sam počeo da se gušim i polako sam gubio svest. Uvek ću mu biti zahvalan, ipak je velika hrabrost spasavati čoveka koji leži i umire", objasnio je Starović jednom prilikom.

Podestimo, Igor je proveo 10 godina u bendu "Divlji kesten" gde je bio pevač, kompozitor i aranžer. Grupa je nastala 1992. godine za vreme rata i odmah su postali miljenici publike. Snimili su pet albuma iza kojih su ostali veliki hitovi: "Suze krijem, same teku", "Ti si moja muzika", "Kristina", "Zorane, Zorane", "Nataša", "Gori, gori, srce moje" i mnogi drugi.

Igor Starović je, inače, po obrazovanju bio diplomirani arheolog, a ovu pasiju negovao je do kraja života. Uz muziku i arheologiju njegova velika ljubav bila je i košarka.