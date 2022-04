RODITELJI SU GA IZBACILI IZ KUĆE, OTAC GA NE PRIZNAJE, SVE JE IZMISLIO: Nenadov rođak progovorio o PORODIČNIM TAJNAMA!

Nenad Macanović Bebica iz Zadruge - od bogatog biznismena do rijaliti igrača!

Izvor: YouTube/Zadruga Official

O životu Nenada Macanovića koji je ušao u Zadrugu s Miljanom Kulić, kada su se oboje hvalili srećnom ljubavnom vezom, priča se sve više. Mnoge stvari su isplivale na površinu i ispostavilo se da Nenadova priča bogatog preduzetnika ima drugu pozadinu, a tim povodom oglasio se i njegov rođak.

Na početku je otkrio da niko nije bio za to da se razvede, a naročito njegov otac, zbog čega je Nenad bio primoran da ode iz porodične kuće. Kako tvrdi rođak koji želi da ostane anoniman, roditelji su ga izbacili, a bivša žena i deca mu sada žive na Altini i navodno im nije obezbedio stan kao što je pričao u Zadruzi, već su podstanari.

"Nenad nema nikakvu firmu. Firmu ima njegov otac. Njegova firma je dobra i cenjena, sad je angažovana na Kliničkom centru. Bavi se klimatizacijom i ventilacijom. On (Nenad) je tri autobusa prokockao. On je izjavio da je 2008. godine počeo da radi, kao inženjer, nema od toga ništa. Ja sam njega poštovao do nekog trenutka, ali pre godinu i po sam shvatio da je on skrenuo sa puta."

"Njegov otac ima kuću, to ste slikali, znate koja je. Prekoputa kuće stoji zgrada, dole radionica i garaža, gore šest stanova. To je sve što je njegov otac napravio. Sve ostale stanove koje on navodi, to nema veze s vezom. Nenad je sve izmislio!", tvrdi Nenadov rođak, koji je opisao njegov trenutni odnos s roditeljima.

"Otac ga ne priznaje već godinu i po, ili dve godine, nikako! Tri autobusa je prokockao, 100.000 evra je pozajmio iz Nemačke od jednog čoveka. A te pare što je pozajmio su mu navodno trebale da kupi autobuse. Sve je prokockano! On se izgleda bavio svim i svačim, osim onim čime treba. Ono što je naveo, 200.000 evra da je kao dao investitoru, ma ko još daje pare unapred?! Nenadov otac je dao stan kako bi taj dug 100.000 evra vratio tom čoveku, da se ne bruka familija. Roditelji su mu sve pružili, sve mu je dato na tacni, a on je familiju obrukao! Sve nas je obrukao, a najviše oca i majku", kaže rođak, koji za Nenadovu bivšu suprugu ima samo reči hvale.

"Ekstra dobra žena, majka prava, sa dvoje dece. On nije decu viđao tri meseca, kao priča tamo: 'Zvao sam', laže. To je laž. Ne isplaćuje ni alimentaciju. Nenadovi rođaci viđaju unuke i bivšu snaju, oni su normalni ljudi i stalo im je do te dece."

Nenad i Miljana su se pre ulaska u Zadrugu hvalili da su kupili hotel na Zlatiboru, za koji je Miljana tražila radnike i putem Instagrama.

"To je laž. Neverovatno, čovek izjavio da je kupio hotel na Zlatiboru, ma to je notorna laž! Kad sam to čuo, samo sam se prekrstio. Da li je moguće da čovek i dro*a, ne mogu da smislim ono... Njegovi roditelji nikada ne bi i neće prihvatiti Miljanu! Nema šanse! Marija Kulić da je dobra i poštena žena, ne bi došla u Zadrugu. Ti si domaćica, žena koja si ostavila muža kod kuće i unuka. Ti si za tri meseca prihvatila Bebicu, vidi, majke ti mile. 32 godine ima, zoveš ga 'bebica'. Ja znam šta ona hoće, da je udomi u tu porodicu", priča rođak, koji smatra da će doći do kompletnog raskola kada Kulići saznaju da Nenad nema stanove koje je pominjao i da je sve farsa.

"Nema od toga ništa. Ali nažalost, izgubiće on sve."