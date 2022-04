DORUČAK OD 500 EVRA I VOŽNJA 200 NA SAT! Miljana i Nenad u novoj žestokoj svađi - Bebica izazvao HAOS zbog LAŽI!

Miljana Kulić i njen dečko Nenad Macanović Bebica opet su ušli u žestoku rasparavu.

Miljana Kulić otkrila je svoj pogled na situaciju u Zadruzi, a zatim je Nenad izneo svoju stranu priče i otkrio još neke nepoznate detalje iz spoljnjeg sveta.

"Nisam dobro i to je to. Ona je takva, neće da prihvati neke stvari, kao i za tu viljušku. Ja sam samo hteo da izađe da se odmori. Ona nije dobro, ja to vidim u protekla dva dana. Ona se tako uvek brani, ona će da me okrivi. Ja sam kriv, hteo sam da te napravim monstruma od tebe i to je to. Ona sada iznosi sve što može da upotrebi da bi se svađala sa mnom. Sve što treba, ja mogu tebi da dam sve informacije. Ja sam se sa ocem posvađao, radio sam u firmi i radio sam na gradilištu. Ja i dalje stojim iza toga, opet bih sve uradio. Ja sa ocem ne pričam od kada sam se razveo. Ona može da priča šta hoće, Marija i Siniša sve znaju", rekao je Bebica i dodao:

"Ja mislim da se vidi koliko ja volim Miljanu, nema potrebe da pričam o tome. Ja ne mogu da budem onakav kakav sam bio napolju jer ona pravi cirkus ovde", rekao je Nenad.

Nenad je zatim istakao da on zna da ga Miljana voli uprkos tome što spopada bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu, a zatim tvrdi da se samo zeza sa njim.

"Često zameraš Miljani to što te pravi budalom?", upitao je voditelj.

"Sve što je radila sa Zolom, zato ja sada stojim ovde i odgovaram na pitanja. Ja ti kažem da pozoveš Mariju, ona ništa ne petlja. Ja sam prešao u drugi stan jer me je taj stan podsećao na ženu i decu", rekao je Bebica.

"Tebe jedan doručak košta 500 eura, šta je tebi na meniju?", upitao je voditelj.

"Ne jedam samo ja, jede nas par. U mom telefonu postoji broj od knjigovođe, neka izvadi račun i videćeš. Ja ne ispoljavam, mene je neko iznervirao pre 5 godina, tada sam slomio telefon i to je to. Ja nikada nisam bio agresivan. Nigde nismo vozili 200 na sat, nisam ja udario nigde, nego je ona izvadila ključ iz brave i ja sam zakačio ivičnjak", ispričao je Bebica nakon Miljanine tvrdnje da je bio agresivan i nekoliko puta napolju.

"Mene majka izbaci iz stana jer sam rekla da neću da budem sa njim. Sve prepišite meni ali ja neću da budem sa njim. Ja ne želim više da budem sa njim, ne možete da me prisilite", dodaje Miljana.

"Njoj niko ništa nije smeo da kaže ništa za sva sra*a koja je pravila napolju", ubacio se Nenad.

"Jednom kaži, ko si i šta si, bez laganja! jednom kaži i kraj! Majmune jedan, imaš dvoje dece i ženu kući", drao se Lepi Mića.

