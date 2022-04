PATILA SAM ZBOG TAKVIH KOJE SU NAPREDOVALE PREKO KREVETA: Jovana bez dlake na jeziku - Mora da se otkrije ko su one!

Voditeljka otkrila svoj stav u vezi sa prostitucijom.

Izvor: TV Pink

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se na temu prostitucije, koja već danima trese javnost.

Smatra da "elitna prostitucija" postoji u svim branšama i da treba da se otkrije ko su žene koje se bave najstarijim zanatom.

"Mora da se otkrije ko su elitne prostitutke, jer se one pod parolom nekog zanimanja bave najstarijim zanatom na svijetu. Nemam ništa protiv prostitucije, neka se odmah legalizuje, neka postoji, ali to je prostitutka. Ne želim da se priča samo o rijaliti zvijezdama, želim da se otvori pitanje elitnih prostitutki i u voditeljstvu, novinarstvu, politici... Neke žene koje rade taj posao, zaštićene su. Nisu najgore samo djevojke koje su u rijalitiju", rekla je voditeljka.

"Ja sam tu aferu pokrenula prie dvije i po godine, to je prva afera koju sam pokrenula, pa je Tanja Savić došla kao druga... To je moja uloga u društvu, da pokrećem stvari koje drugi ne žele, jer ja ne želim da budem u tom košu. Uložila sam svoje zdravlje, čast i ugled da bih bila ovdje gdje jesam, na Pink su me doveli rezultati i ne želim da budem u takvom košu. Ja sam patila dugo godina zbog takvih nekih, koje su na taj način napredovale, preko kreveta", izjavila je Jovana.

