BIVŠI MOMCI MI DOLAZILI U JUTARNJI, NJIHOVE ŽENE NE ZNAJU: Jovana otkrila i ko se više švaleriše - glumice ili pevačice

Voditeljka otkrila da je uvek volela moćne muškarce

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić, koja je u Jutarnjem programu ispričala da joj je jedan političar slao seksi SMS poruke, otkrila je da je pred kamerama u više navrata ugostila bivše partnere, ali da su tako dobro prikrili stare strasti da niko nije posumnjao da su nekada bili intimni.

"Moji bivši momci su izuzetno uticajni muškarci. Nikad ne otkrivam ko su, ali su veoma uspešni u svojim profesijama i moji veliki prijatelji danas, kao i ja njihov, za ceo život! Ne vraćam se bivšim ljubavima, ali kod mene se nikad ne zna kad će prošlost da postane budućnost!", rekla je Jovana i nastavila:

"Neki bivši momci su dolazili kod mene u jutarnji program i niste ni primetili ko su! Obožavaju me, kažu mi: 'Ljubavi moja, draga moja.' I dan-danas to su čiste emocije. Mislim da ženama ne smeju da pričaju jer će one da dobiju kompleks! I ne treba da znaju", rekla je Jovana i objasnila da žena nikada sebi ne sme da dozvoli da bude ljubavnica:

"Mislim da su glumice većinom švalerke, a da se ne ljute, takav im je skor. Što se pevačica tiče, 90 odsto njih su srećno udate žene! Imaju po nekoliko brakova, nebitno, ali su srećno udate. Polazim od Zorice Brunclik, Kaće Grujić, Seke... One su sve porodične žene".