ANKSIOZNOST, LOŠI KOMENTARI, DECA: Voditeljka Slagalice se posle razvoda bori sa problemima, posećuje psihoterapeuta

Voditeljka Marija Veljković je majka troje dece, a nakon što se razvela prolazi kroz mnoge probleme o kojima iskreno govori.

Voditeljka Marija Veljković koju publika najbolje poznaje iz kviza “Slagalica” progovorila je o predrasudama sa kojima se bori u poslu, o anksioznošću ali i deci.

Ona tvrdi da dobija dosta komentara da je njen posao lak, ali da retko ko zna šta stoji iza toga da ona izađe pred kamere i pročita pitanja.

“U ovoj zemlji mi se čini, počev od mog posla, gde komentarišu: "šta ona radi, samo čita pitanja", da svi samo osuđuju. Ne, za moj posao su potrebne ozbiljne pripreme”, ističe voditeljka, a onda otkriva i da joj je psihoterapeut pomogao da se izbori sa ozbiljnom mentalnom barijerom.

“Savim je u redu da sebi kažete da niste uspeli sve u jednom danu. Da odradite super posao i budete kvalitetno s decom, ili spremite taj ručak uz sve to, već da jedete s nogu. Ono što je najbitnije jeste da sam shvatila koliko je deci u odrastanju najbitnija igra, a samim tim je jedanko važna i za mene kao roditelja. Recimo ako ste bili na poslu dosta sati, pa ste vozili kroz gužvu, doživeli stres u saobraćaju, a onda uđete u kuću vi ćete sve zaboraviti ako sednete da se poigrate sa svojim detetom. Bilo 15 minuta, sat ili dva. Posvetićete se detetu i tako ćete se i vi odmoriti kroz igru, a usput se konektovati sa detetom”, savetuje Marija iz ličnog iskustva.

Voditeljka je krije da je vodila bitku sa anksioznošću, čak i na društvenim mrežama govori o tome i pokušava da svojim primerom pomogne i drugim ljudima.

“Mislim da je važno pričati o takvim problemima, pre svega kao vid podrške drugim ljudima. Dosta ljudi mi na društvenim mrežama piše da sam im inspiracija i to mi je ogroman kompliment. Pišu mi ne samo za roditeljstvo, već i zbog borbe sa anksioznošću koja i mene muči i savetuju se u vezi sa psihoterapijom. Ja na svom profilu uglavnom delim životne i lične stvari, i jako mi je bitno da mi profil bude realan. Lako ćemo mi objaviti ako nas bilo ko slika za novine, tu savršenu sliku, ali šta stoji i ko iza te savršenosti? E to je ono što ja pokušavam kroz svoju interakciju sa onima koji me prate na društvenoj mreži da pokažem.

Marijina srednja ćerka Rosa ove godine je krenula u školu, a voditeljka kaže da joj to nije lako palo.

“Moja Rosa je jedan blizanac i ona je najhrabrija i najjača od sve moje dece. Krenula je sada u septembru u školu, navikavamo se na promenu. Meni je to isto kao da sam ja krenula u školu. Recimo, sin Đurađ kad je krenuo u prvi razred već je znao da čita i piše, sam je sve naučio i mnogo sam bila ponosna na njega, jer nisam prstom mrdnula. Sa Rosom je druga stvar, ali svako dete je priča za sebe i osoba za sebe, ali evo uhodavamo se”, iskrena je Marija dok o razvodu sa suprugom Milanom Milovanovićem ne želi da komentariše.

