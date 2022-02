DALILIN BIVŠI ČEKA DIJETE?! KRIJE I DA SE ŽENI, ISPLIVALI DETALJI: Raskinuo vjeridbu, pa odmah zavolio bivšu zadrugarku!

Mladen i Jelena započeli su vezu krajem 2021.

Izvor: Instagram/jelena_pesic_official

Mladen Vuletić, bivši učesnik rijalitija Parovi i bivši vjerenik Dalile Dragojević, navodno čeka dijete s Jelenom Pešić, nekadašnjom učesnicom Zadruge.

Jelena i Mladen su u vezi već duže vrijeme, a kako se priča uskoro će prvi put postati roditelji, ali to navodno kriju od javnosti, kao i to da planiraju vjenčanje.

"Jelena Pešić je trudna. Mladen i ona kriju već tri mjeseca. Zatrudnjela je odmah na početku veze skoro. Planiraju svadbu 2. aprila. Pa kad prije, oni se i ne poznaju kako treba, a već dijete na putu?! Svi već znamo o čemu se tu radi. Kriju, a svi znamo", rekao je prijatelj blizak Mladenu Vuletiću.

Bivši rijaliti učesnici su vezu ozvaničili krajem 2021. godine, nakon što je Vuletić raskinuo vjeridbu s voditeljkom Kristinom Iglendžom, koja je zbog njega ostala bez posla.

"Nekako smo se našli, baš me sluša, nije mi teško da ukrotim ovakvog dečka, vidjećemo koliko će to trajati i da li će to biti cio život, ja se nadam da hoće", izjavila je Jelena nedavno.