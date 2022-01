PINKOVA VODITELJKA SMUVALA RIJALITI ZVEZDU! Bivša u studiju, sadašnja otkrila kako je sve počelo - Raskinuo je sa njom..

Jelena Pešić otkrila kako je započela romansu sa Mladenom Vuletićem.

Izvor: Pink tv /printscreen

Mladen Vuletić nedavno je raskinuo veridbu sa voditeljkom Kristinom Iglendžom koju je verio pre nekoliko meseci, a potom uplovio u romansu sa bivšom učesnicom Zadruge i voditeljkom Jelenom Pešić.

Nakon što su prvim fotkama ozvaničili svoju ljubav, Jelena je u emisiji "Amidži šou" otkrila i kako je otpočela njihova ljubavna priča.

Kako je poznato da je Mladen bio u vezi i sa Majom Marinković, koja je bila u studiju, Ognjen se odmah našlio:

"Znači raskinuo je sa Majom, pa...", rekao je, a obe su prasnule u smeh.

"Onda smo se videle Maja i ja... Šalim se. Pa stvarno je bilo onako slučajno. On je mene nešto podržavao dok sam bila učesnica Zadruge, a ja sam to saznala tek kada je on gostovao u jednoj emisiji. Ja sam ga tada pozdravila i zahvalila se, nisam znala da me je podržavao i posle toga je on meni pisao i eto tako", ispričala je Jelena.

Pogledajte ih zajedno: