NIJE MI BILO TEŠKO DA GA UKROTIM! Lepa srpska voditeljka i Vuletić otkrili detalje svoje veze

Mladen Vuletić nedavno je raskinuo veridbu sa voditeljkom Kristinom Iglendžom koju je verio pre nekoliko meseci, a onda je uplovio u romansu sa bivšom učesnicom Zadruge Jelenom Pešić.

Voditeljka i bivša zadrugarka Jelena Pešić i nekadašnji učesnik Parova, Mladen Vuletić nakon što su ozvaničili ljubavnu vezu, prvi put pred kamerama su otkrili sve o njihovom odnosu i ljubavi.

Mladen oduvek važio za glavnog švalera, koji je ranije bio i u vezi sa Dalilom Dragojević, a sada je Pešićeva otkrila na koji način je uspela da ga pripitomi.

"Znaš kako, nekako smo se našli, baš me sluša, nije mi teško da ukrotim ovakvog dečka, videćemo koliko će to trajati i da li će to biti ceo život, ja se nadam da hoće", izjavila je Jelena, a potom je Mladen otkrio čime ga je voditeljka osvojila.

"Svim mogućim, nema mane, jedina žena za 32 godine, koja nema mana, ali to je stvarno, ne samo zbog kamera. Da mene nije bilo, ne bi ni došla do finala", našalio se Mladen.

Jelena je istakla da Mladen još nije upoznao njen roditelje, ali jeste brata Lazara koji ga je zavoleo, te okrila da li će joj biti teško ako joj dečko uđe u zadrugu.

"Verovatno da hoće, ali otom potom, videćemo kako će biti", objasnila je Pešiećva, a Mladen je dodao:

"Nema ništa od toga, u penziji sam, desila se ljubav".

