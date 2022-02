SVEN I DARKO PROLAZE PAKAO: Pokazali da su čestita i vredna porodica, a onda im barovci zbog jedne stvari okrenuli leđa!

Otac i sin došli su da pokažu prave vrednosti, ali našim Barovcima se to očigledno nije dopalo.

Darko Vadlja i njegov sin Sven prolaze kroz teške trenutke u rijalitiju "Bar" jer na sve načine pokušavaju da pokažu poštenje, radi i trud, ali ih ostali takmičari često miniraju, odbacuju i mešaju se u njihove porodične odnose.

Darko je bio spreman na sve zbog svog sina, napustio je posao u Austriji i došao da bude uz sina koji je najmlađi učesnik rijalitija "Bar". Pri ulasku sve devojke su odlepile za njim zbog odličnog izgleda, vrlo brzo je dobio i nadimak "seksi tata", podilazile su mu sa svih strana kako bi ga osvojile, ali kada je pokazao da je porodičan čovek i da je došao kao podrška svom sinu, a ne da se bavi preljubama i spletkama, okrenuli su mu leđa.

Da je Darku teško da se bori sa ovim rijaliti igračima pokazala je i scena na kojoj smo mogli videti kako plače uz pesmu "Sve bih dao da si tu" jer mu nedostaje supruga Martina. Međutim, ni tada nije poklekao, uspravio se i pokazao koliko je dobar čovek, pokušao da zavede red kao prošlonedeljni vođa, ali ma koliko se borio, takmičari su već napravili klanove i spremni su na sve kako bi se što bolje plasirali i osvojili nagradu od 30.000 evra.

I sam Sven otkrio je da mu smeštaju probleme jer žele da ga što pre izbace napolje.

"Dejana mi je rekla da je Ksenija pričala da oni imaju taktiku da izbace Darka, a da ću ja odmah izaći za njim. Ili obrnuto. Hoće dve muve da ubiju jednim udarcem. Isto tako hoće da me napiju da bih reagovao burno i potukao se, a to je razlog za diskvalifikaciju. Kad to čujem, svima njima bih samo mogao kosti da polomim", rekao je mladi Sven za Kurir.

Darko i Sven svesni su da su se takmičari urotili protiv njih jer neće da igraju igru kao oni, pa su sinoć sedeli zajedno na terasi i razgovarali o tome šta dalje.

"Mi ćemo biti ovde još dve nedelje i izbaciće nas", rekao je Darko tužnim glasom, a pogledajte Darkovu patnju za suprugom:

Da li i vi mislite da je vreme da jedini takmičari koji su došli da pokažu prave vrednosi, a ne samo intimne scene, svađe i skandale, dobiju otkaz u Baru?

Pogledajte kako izgleda Darkova žena koja im pruža maksimalnu podršku:

