POSLE PLJUVANJA I NASILJA, DALILA OPROSTILA CARU! Pao poljubac kao da ništa nije bilo - izvinio joj se, pa je zgrabio!

Dalila je Filipu prešla preko svega onoga zbog čega je danas i sinoć satima plakala u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je između njih izbila skandalozna svađa tokom koje je Filip Car nekoliko puta pljunuo Dalilu u lice, nasilno je podigao i uputio joj najgore uvrede, Dragojevićka mu je sve oprostila i ponovo je prisna s njim.

Dalila se vratila u Bijelu kuću nakon tuširanja, a Filip Car joj je prišao u garderoberu i još jednom stavio do znanja kako želi da se odvija njihov odnos, potom joj se izvinio, a pao je i poljubac.

"Evo, ja ti sada kažem, pripremam te. Nemoj da se ponovi da provlačiš čovjeka, pominješ ga, da budeš bezobrazna prema drugim ljudima. Nemoj da bude da ti nisam rekao. Da sam se drao, pljuvao, bezobrazno se ponašao iz čista mira. Ja uđem u crveno. Meni je sad više žao tebe radi mene, nego onoga što si ti napravila. Ne želim da kvarim žurku i da se osjećamo loše. Ja ću se ponašati kao da ništa nije bilo. Ne perem ti mozak: 'To si radila', ja ti perem mozak: 'Nemoj da radiš to'. Govorim ti poslednji put, ne podnosim podle i loše ljude. Nanijela si mu dovoljno zla da treba da ćutiš cio život. Kakav je on, to tebe ne treba da zanima. Ako me cijeniš, nemoj da ti se ponovi. Neću te vrijeđati ako se ponovi, jer mi onda bude žao", rekao je Filip.

"Znači, ti si sad tu iz sažaljenja? Ok, ja sam pogriješila, ti si pretjerao i neka se tako završi. Sledeći put kad se nešto desi, pogledam u tebe, a ti mi ne odgovoriš ništa... Kad te pogledam tražim tvoju reakciju kad neko priča o meni, a ti ne reaguješ", rekla mu je Dalila i dodala kako želi da se promijeni, ali se uvijek vraćaju na isto.

"Ti hoćeš da se vratiš, jer smatraš da si pretjerao, ali jedna moja greška i ti nogom u gu*icu. Zašto misliš da ja mogu da trpim? Uđi malo u moju glavu i moje tijelo. Ja od tebe nisam ni u vezi zahtijevala neke stvari, pa si napravio s*anje", govorila je Dalila i potom tražila da joj se Filip izvini, što je on i uradio.

"Evo, izvinjavam ti se. Znaš kako umijem da budem nježan, ali znaš kakav sam kad je neko zao, budem životinja", rekao je, pa su se potom i poljubili i snažno zagrlili.

"Dođi sekundu da ti nešto kažem. Još nešto bih ti rekao, ali ne mogu ovdje", rekao joj je Car prije nego što su izašli iz garderobera.

Pogledajte i snimak: