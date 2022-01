ŠOK! DALILA I CAR DOBILI STAN U BEOGRADU! Oglasila se žena iz Minhena koja je Dragojevićki već slala NOVAC!

Za domaće medije oglasila se žena iz Nemačke koja je izjavila da planira da Dalili Dragojević i Filipu Caru da ključeve od njenog stana u Beogradu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević i Filip Car naišli su na osudu javnosti nakon što je udata zadrugarka javno prevarila supruga, Dejana Dragojevića, sa kojim je bila pet godina u braku.

Međutim, postoji veliki broj onih koji podržavaju ovaj par, ali i onih koji žele da ulože u njihovu zajedničku budućnost.

Njih dvoje su od jedne verne obožavateljke iz Minhena dobili stan u Beogradu, kako bi mogli da započnu zajednički život nakon Zadruge 5.

"Živim u Nemačkoj i podržavam Dalilu već godinama! Nikada nisam bila za to da bude sa Dejanom, nije on dovoljno jak muškarac za nju. Presrećna sam što se pomirila sa Filipom! Imam u Bulevaru dvosoban namešten stan, u koji nikad ne dolazim. Rešila sam da ključeve dam Dalili i Filipu, da žive u njemu do kraja života", ispričala je ona i dodala da je spremna da ih finansijski pomogne dok ne stanu na noge:

"Već sam slala Dalili poklone i novac. I opet ću! Pomoći ću i njoj i Filipu dok se ne snađu u Beogradu".