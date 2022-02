"KROZ STAKLO ĆEŠ ŽIVA PROLAZITI": Filip Car urlao na Dalilu, prijetio joj a onda je pljunuo 5 puta! Nezapamćena svađa

Filip i Dalila ušli su u sukob kakav rijaliti ne pamti.

Izvor: Printskrin, Youtube/ Zadruga Official

Dalila Dragojević i Filip Car žestoko su se posvađali, pale su i prijetnje ali i fizički kontakt. Filipu je zasmetalo to što ga Dalila više ne sluša slijepo jer se u jednom trenutku našla u blizini bivšeg muža Dejana, pa je izgubio kontrolu, a njegove riječi sigurno nisu bile prijatne za Dragojevićevu.

"Napravila si 3, 4 stvari u roku od pola sata, otišla si u pušionicu, gdje je neko. Pošto vidim da si dobro, sad ćeš nastaviti sama, nemoj da sam vidio suze! Ja sam tačno znao koliko ti mene možeš slušati", vikao je Car, a onda je osuo još žešće:

"Ja te uvrijediti neću, ali ću ti okrenuti glavu da mrtva ležiš. To je tako u mom svijetu, a ti se zapitaj šta pričaš i šta izazivaš u meni. Ja te znam kako dišeš, ti si za mene lektira iz Osnovne škole."

"Ti si tu lektiru uzeo, pocijepao i poželio ponovo da je sastavljaš", rekla mu je, što je možda Cara i još više razbijesnilo.

"Znam ja kako ide sa bitangama. Nakon par dana sam dao pristup 'na izvolite', još poturim svoja leđa... Zamjerim ti u garderoberu šta ne treba da radiš, a ti izađeš i opet. Vidjećeš šta ću ti napraviti. Sa tobom ne treba slovo progovoriti. Ti si jedna džukela. Mamu ti je*em Filipe u pi*ku", ponavljao je bijesan Car.

Zbog ovog dešavanja on je potpuno izgubio kontrolu nad sobom, i do sada ga pred kamerama niko nije vidio ovakvog.

"Mene je to mučilo, da li si iskren u namjeri da mi pomogneš", dodala je Dalila.

"Nemoj da se dereš slino slinava! Ja sam ti lijepo rekao šta mi smeta a ti ideš preko mene. Ne mogu ja sa govnima", vikao je Car ali i Dalila nije odustajala:

"A ja ne mogu sa 'dabldekerima", rekla je, što je još jednom isprovociralo Cara koji je zaprijetio da će je udariti pikslom u glavu ako ne prestane da priča. Međutim, Dalili to nije bilo dovoljno, pa je nastavila:

"Ja ovdje da budem najbolja, da sjedim ispod stola, da se zakopčam do grla, uvijek će ti nešto smetati", rekla je.

Izvor: Printskrin, Instagram/heavycur_zadruga

Njihovo urlanje nije prestalo, pa zamalo da dođe i do fizičkog kontakta. U jednom trenutku bijesan Car je čak 5 puta pljunuo Dalilu.

I dok je ona govorila da više neće ništa sa njim i da joj je odvratan, Filip nije prestajao da urla ali i da prijeti.

"Ruku sam joj dao nakon svega! Vidim ja šta radi, smeće jedno! On u pušionu ona u pušionu! Rekao sam joj da sam nervozan i ona namjerno! Kroz stakla ćeš mi živa prolaziti! Je*em ti mamu. Kroz šupak će ti zlo izaći, ne mogu zlo u ljudima da trpim! Majku ti je*em! Molio sam te da ne radiš ništa, molio sam te. Znam te napamet. Majku ti je*em, kroz staklo ćeš živa prolaziti! Je*aću ti sve! Sad nećeš biti Dejan, sada ćeš biti prva! Ja ću te napraviti pobjednicom Zadruge! Majku ti ku*vinsku jebem! Sve sam ti dao, sam sam sebe namazao go*nima. Nisam ti ja Dejan, ja ću te sastaviti sa zemljom! U vezi sam ti govorio da ga ne diraš i da ga ne biješ, nemoj sa mnom to! Neću razbijati sebi čaše o glavu ja ću ih tebi razbijati", urlao je sve vrijeme Filip, a Matora i Sandra Rešić su pokušavale da ga smire. Za to vrijeme Dalili nije bilo prijatno i plakala je.