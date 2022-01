ABORTIRAĆU AKO SAM TRUDNA! Misica ne želi Ivanovo dete - "Jako je AGRESIVAN, štipao me je"! HAOS u Baru

Vest da učesnica Bara, misica Sofija Una Manić sumnja da je u drugom stanju odjeknula je kao bomba, a sada se ovim povodom i ona oglasila.

Sofija sumnja da je trudna i to sa drugim učesnikom Bara Ivanom Neškovićem sa kojim je od početka rijalitija u emotivnom odnosu, a on sada negira da su bili intimni i već sramno spopada drugu devojku.

"Jako bih volela da imam decu i da se ostvarim u ulozi majke. Već sam u nekim godinama kada mi je i vreme za to, evo danas sam napunila 32 godine, ali iskreno ne bih želela da sam zatrudnela sa ovakvim čovekom kao što je Ivan", rekla je Sofija Una za "Kurir" i dodala:

"Ja imam sve uslove da sama gajim dete, meni nije neuphodan muškarac za to, ali ovakav čovek... On od 15.000 danas nije hteo da odvoji 50 dinara meni za dve rođendanske svećice".

Sofija Una ističe da će abortirati ukoliko je trudna.

"Ako sam zatrudnela sa Ivanom abortiraću! Nisam neko ko to podržava, ali bolje nego da njemu rodim dete. Kamere su zabeležile, on je jako agresivan, štipao me je u krevetu, to je počeo da radi posle nekoliko noći. Ivan se meni totalno drugačije predsatavio. On je blam, izblamirala sam se sa time što sam se smuvala sa njim. On je jedna kukavica, sada poriče da smo imali seks. Ako ja kao žensko mogu da priznam to, a uopšte se ne ponosim time, ne razumem njegov postupak", istakla je misica.