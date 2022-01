KSENIJA BACILA OKO NA SEKSI TATU: OSAM SATI JE GLEDAO U MENE! Tek je ušao, a već nova ljubav na pomolu u Baru?!

Darko Vadlja je tek ušao u Bar, a o njemu se već uveliko priča.

U emsiji "Puls Bara" atraktivna Slovenka i učesnica rijalitija Bar, Ksenija Kranjec, priznala je da joj se dopada Darko Vadlja, otac Svena Vadlje, koji je sinoć ušao u popularni rijaliti.

Ksenija je odmah priznala da joj se Darko jako dopao već na prvi pogled i da sebe potpuno može da zamisli pored jednog takvog muškarca od dva metra.

"Odmah mi se dopao na prvo i podseća me na bivšeg. Puno se smeje, kao bebica je kad progovori", rekla je Ksenija u emisiji.

Izjavila je takođe i da je primetila da ju je Darko osam sati gledao tokom posla, a da bi skretao pogled kada bi video da ga ona gleda.

"Primetila sam da me gleda, ali kad ja pogledam u njega, on odmah skrene pogled. Ne mogu da kažem da li bih ušla u neku vezu, ali ja sam do sada već bila nekoliko puta u vezama u rijalitiju", izjavila je Ksenija, koja je jasno stavila do znanja da prema Damiru Tepavcu oseća samo prijateljsku ljubav.

Da Ksenija ima simptatije prema Svenovom tati, otkrio je upravo Sven, koji iz šale Slovenku zove "mama".

Pogledajte kako izgleda Svenov tata Darko!

