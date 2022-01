NOVAK JE ŽIVEO U NEHUMANIM USLOVIMA! Snajka otkrila detalje iz Australije: "Alergičan je! Nije se hranio po svom meniju"

Za Novaka Đokovića i njegovu porodicu proteklih nekoliko dana bili su veoma burni i neizvesni zbog odnosa australijskim vlastima prema srpskom asu, a devojka njegovog brata Đorđa otkrila je detalje iz Australije.

Novak Đoković pobedio je Australiju na sudu i vraćena mu je viza, te se odmah bacio na trening i počeo da se sprema za Australijan open!

Osim majke Dijane, oca Srđana i mlađeg brata Đorđa, velika podrška Novaku je bila i njegova buduća snajka, voditeljke Saške Veselinov, koja je stajala rame uz rame sa njegovim bratom. Tek nešto malo pre ovog skandala otkriveno je da Noletov mlađi brat u vezi, a mediji gotovo da nisu stigli da "obrade" sve o tome, kao zemljotres se pojavila vest da Australijanci žele Đokoviću da ponište vizu pred Australijan Open.

Novak je nekoliko dana proveo u hotelu, koji se inače koristi za smeštaj lica koja su tražila azil i čiji imigracioni status još uvek nije razrešen. Neki od njih tu borave godinama, prenose australijski mediji, a uslovi nisu baš najbolji.

"Mnogo mi je žao što se ovo desilo Novaku. On je trenutno svetski heroj i njegova bitka je u vezi sa slobodom, ljudskim pravima koja pokušavaju da mu oduzmu. On je čovek koji misli svojom glavom. Mi smo išli zajedno svi u Marbelju za novogodišnje praznike i svakodnevno smo pratili njegove treninge. Rekla bih da sport kojim se on bavi, treba u bliskoj budućnosti da se zove po njemu. Njegovo ime sve i govori. On je Novak, revolucionar, unosi nove stvari u novi svet, a time i ovim delom koje trenutno čini to i pokazuje. On ima toliko lep udarac, atraktivan je igrač, milina ga je gledati dok radi ono u čemu je najbolji. Nije ni čudno što je na tom mestu na kom i jeste", rekla je Saška i dodala:

"Osim što je veliki profesionalac u poslu, on je divan otac. Koliko je posvećen na terenu, tako je i kod kuće kada je sa svojom ženom, decom, porodicom. Oni su pokušali da pokvare njegov ritam. Nekoliko dana je živeo u nehumanim uslovima, ne hrani se po svom meniju. On je alegričan na gluten, zna koliko mu to donosi zdravstvenih problema, nije imao uslove za treniranje, a znamo koliko je to njemu značajno. Samim tim što je juče dobio presudu suda u svoju korist, i ako ode na Australijan Open, on će odbraniti trofej. Toga se oni i plaše i toga su svesni. Svaki čas listam vesti po portalima, ali mislim da ni sam Novak ne zna šta će biti, a ostalo je relativno malo vremena".

Saška je otkrila i da je Novak najviše u kontakti sa bratom Đorđem i suprugom Jelenom i progovorila o njegovim roditeljima.

"U kontaktu je najviše sa Đorđem, tu je i Jelena, naravno. Oni imaju zajednički čet, tu razmatraju sve opcije. Cela porodica je potresena. Mama Dijana je divna žena. Nju i kada vidite preko fotografije, ako je niste upoznali, ona je čista emocija. Na njenom licu piše da je dobar čovek. Nju obožavam, stvarno je volim, baš je divna. Tata Srđan je baš stabilan čovek, pravi je lider, on je zaštitnik. Iz te činjenice, on je temperamentan, ali ne iz loše namere, on samo brani svoje dete, kao što bi i svaki roditelj", rekla je ona i otkrila ko j najteže podneo ovu situaciju:

"Teško je reći. Svako ima svoj ventil kako podnosi neke stvari i kako izlazi iz negativnih situacija. Oni su kao porodica dosta podeljeni i svako ima svoju ulogu u ovoj situaciji. Dijana je čist emotivac, opet Đole je tu da smiri sve, a Srđan je tu da probudi masu, on je lider, kao što sam i rekla. Kad on nešto kaže to ode daleko".

Saška je kako kaže brzo upoznala Novaka, ali i njegovu suprugu Jelenu i decu, te otkrila zašto su godinu dana ona i Đorđe krili vezu od javnosti.

"Sad tek kada je otkriveno da smo zajedno, drago mi je što smo krili. Smatram da ako je ljubav prava, da nije potrebno da pričaš o tome, da objavljuješ fotografije, da pišeš citate, jer onda tu nešto ne štima. Mi se nismo krili, mi smo se svugde kretali, samo našu priču nismo podizali na nivo da svi znaju. Mi smo baš uživali u vezi, uživamo i sada i nastavićemo tako. Bavim se javnim poslom, Đole je javna ličnost, njegova porodica je na udaru svega. Gradila sam svoju priču, od Đoleta sam imala podršku u svakom segmentu svog života, nije mi bilo potrebno da se medijski priča o meni, jer već nekoliko godina imam svoj put i ne bih volela da mi se otvaraju neka vrata, da dobijam poslove zbog Đoleta, a ni zbog njegove porodice. Postoji više razloga zbog kojih smo krili vezu, ali pre svega da bismo sačuvali ljubav što duže od očiju javnosti", rekla je Saška, te dodala da ne želi da ispriča kako su Đole i ona upoznali, ali je istakla da je bilo "prelepo i romantično".