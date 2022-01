Marton Fučovič posle ove izjave neće želeti da se nađe na putu Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će igrati na Australijan openu, sem ako mu se na put ne ispreči ministar za imigracije Aleks Houks koji je već odavno trebalo da odnese odluku, međutim i dalje ćuti.

Za to vreme Đoković trenira na "Rod Lejver areni", i to dok su zabranjene kamere na osnovu odluke organizatora, a sve u svetlu nade da bi nova dokumenta mogla da budu inkriminišuća po srpskog asa i da će to biti dovoljno da ne igra na turniru. Uz sve to, ni njegove kolege nisu dobronamerne...

Pojavile su se informacije da su ga kolege potpuno ignorisale kada se pojavio u teretani pred trening, dok ima i onih koji poput Rafaela Nadala mogu da bace "otrovne strelice".

Sada se oglasio mađarski teniser Marton Fučovič za koga od ranije znamo da nije naročiti fan Novaka Đokovića.

"Zdravlje ljudi je najvažnije, a postoje i pravila koja su doneta pre nekoliko meseci, odnosno da svako treba da se vakciniše. Đoković nije. Sa ove tačke gledišta, mislim da ne bi imao pravo da bude ovde", poručio je Fučovič za jedan mađarski list.

Marton (29) je inače 38. teniser sveta, a protiv Novaka Đokovića do sada je igrao četiri puta i svaki put je izgubio, poslednji put na mastersu u Parizu, međutim verovatno ga najviše boli četvrtfinale Vimbldona 2021.

Sve u svemu neće želeti da se nađe na Novakovom putu na Australijan openu...