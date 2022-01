CAR ŠOKIRAO NOVOM ODLUKOM - NE ŽELI VIŠE DA VIDI MAJU! Priznao da mu se ogadila, nema šta nije rekao! NAPRAVIĆE HAOS

Filip Car riješio da stavi tačku na odnos s Majom Marinković.

Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Offical

Maja Marinković diskvalifikovana je iz Zadruge nakon što je nasrnula na Filipa Cara, a iako su svi mislili da su i dalje u vezi, učesnik rijalitija otkrio je sada nove detalje, koji su prilično iznenadili njihove fanove, ali gledaoce.

Iako je plakao kada je Maja izbačena i ponavljao kako je voli, Filip je donio nove odluke, koje je saopštio sinoć u intervjuu, kada je rekao i da se ne osieća najbolje.

"Dobro sam, nisam dobro, ali kao hajde da kažem da sam dobro. Malo sam popio, Kariću je slava danas. Plakao sam malo, plakao sam radi Maje, ne znam kako mi se to desilo. Inače to ne dozvoljavam, da se gledaju moja teška stanja, da me ljudi gledaju kako plačem... Znam ja njene izjave, da je Janjuš u pitanju, bio bih ja ljudina od čovjeka. Kada ti to da kaže osoba koja zna da si izašao odavde bez dinara, kada te neko upozna i napolju... Kad kaže neko za koga si bio spreman i da izađeš odavde i shvatiš da se ne kaje ni za šta... Onda na sve to zamislim kakva je to osoba, da ja razmišljam o njoj, sanjam je...", pričao je Car.

Prokomentarisao je i to što je bio tužan zbog njenog izlaska, a samo dan poslije njene diskvalifikacije završio je s drugom djevojkom u krevetu.

"Znam, takav sam. Kada tugujem pijem, kada patim ja odem sa drugom, takav sam. Jasno mi je sve, mala Ana jeste simpatična i lijepa, ali se pitam da li sam toliki idiot da to uradim? Nema šanse da više mislim na nju, da je spomenem... Da uđe ovde ponovo, ja bih odmah izašao preko vrata, ne bih volio da je vidim u životu više. Poslije svega što je radila, da se ne kaje i da daje takve izjave... Nema više. Neće ona meni više šetati po glavi. Nisam materijalista, ne gledam na pare, a što se nje tiče nisam ni na porodicu gledao i ona tako da se ponaša. Ne želim više da je vidim u životu. Vjerujem da je to za Janjuša rekla u ljutnji, ali, opet, nije normalno. Ona je meni sve i svašta napravila, grebala me... Najgore mi je, okej, ja sam loš, ali bavi se sobom napolju. Umjesto da gleda sebe, ona se opet bavi Janjušem..."

"Ja njoj ništa nisam radio dok je bila ovdje, možda sam neku sitnicu odradio, nekome nešto dao ili dodao, ali ona je sve sto znala. Da ja više plačem, da se nerviram da kukam... Zbog koga? Zbog Maje Marinković? Ogadila mi se jako. Došlo mi je danas da cijelo imanje razbijem šakama, jer ona ne osjeća grižu savjesti. I da nije poslala nikakvu čestitku...", žalio se Car, koji je izjavio i da bi sve bilo drugačije sa Dalilom samo kada bi on poželio da tako bude, što Dejanu najviše smeta.