TRENUTAK KOJI JE SVIMA PROMAKAO! Car otkrio šta je Maja tražila posle diskvalifikacije - ispričao sve, mislio NE ČUJU GA

Filip Car se povjerio Sandri Rešić.

Otkako je diskvalifikovana iz Zadruge, prvog dana Nove godine, Maja Marinković je glavna tema rijalitija, a njen momak Filip Car kojeg je pretukla, obratio joj se putem kamera.

Maja je nedeljama nasrtala na Cara i zadavala mu i rane, a on je nakon njenog napuštanja Zadruge, zbog čega produkcija potražuje od nje 50.000 eura odštete, otkrio neke nepoznate detalje.

U noći novogodišnje Zadrugovizije Filip je otkrio Sandri Rešić da se Maja nakon diskvalifikacije pokajala te da je molila produkciju i članove obezbjeđenja da je vrate u rijaliti. Ipak, mnogi tvrde kako to nije istina.

"Ona je ovdje provela četiri godine, preživjela je pakao... Nema, ne može i gotovo. Kao da pališ auto bez benzina. Ona je jutros, na kraju svega, molila da je vrate nazad. Umjesto da je rekla 'okej sad idem i gotovo', a ona ne, 'Vratite me, vratite me, vratite me'", ispričao je Car Sandri.