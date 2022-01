DALILA I CAR OPET PROVELI NOĆ ZAJEDNO: Filip se pere od svega, ona odlučna, a onda se umiješao Miki! Dejan će pobjesniti

Dalila i Filip su ponovo pokrenuli temu svojih odnosa.

Nakon što je Maja Marinković diskvalifikovana, Filip Car i Dalila Dragojević vrlo brzo su se prisjetili starih dana. Ponovo su se našli zajedno u izolaciji, gdje ih je smestio Stefan Karić koji je ove nedelje odabran za vođu.

Čim su saznali da će cijelu nedelju provesti sami u istoj prostoriji, počele su da sijevaju varnice.

Prva njihova rasprava počela je oko dušeka. Dalila je sklonila dušek na kom je Filip planirao da spava, pa ga zamolila da joj ostavi kako ona kao žensko ne bi spavala na podu.

"To je bilo kod mene, ja sam tako stavila. Idi spavaj tamo, budi muškarac, pusti me da spavam ovako, a ne na podu ja žensko", rekla je Dalila.

"Samo ti budi bezobrazna...Bezobrazluk ne ide kod mene, to se tako ne radi", odgovorio joj je Car.

Nakon ove rasprave vrlo lako su se dotakli svog odnosa i šta se zapravo desilo između njih.

"Kad sam rekao danas da ćemo pričati, nisam mislio na danas, danas. To što smo ti i ja imali i kako smo prekinuli, to je jako ružno. Htio sam da razgovaram sa tobom, ali nije bilo situacije", rekao je Filip.

"Nisi ti htio da pričaš sa mnom, koristio si me kao inat. Ne možeš ti biti ja, napravio si pakao od mog života", odgovorila je Dalila, a kasnije je dodala:

"Ti hoćeš da kažeš da tebe ovo boli? Pa nemoj molim te, ti si me prvi dovodio do tih sr**a. Us**o si mi se u život i to je to, ali ti to što se ja nasmijem ne daje za povod da misliš da možemo imati nešto", rekla je Dalila i time mu stavila do znanja da je između njih kraj.

A onda se mogao čuti Miki koji je u prolazu dobacio: "Svi smo tu, kao nekada".

