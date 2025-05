Najveća ljubav joj je umrla na rukama: 26 godina su se voljeli, nije htio da se razvede zbog vjere i gluvog djeteta

Od najnepoželjnije do najveće glumice 20. vijeka i ikone feminizma - životna priča Ketrin Hepbern.

Ketrin Hepbern, rođena 12. maja 1907. godine nije bila žena koja je čekala, niti žena koja je molila. Bila je lavica u svijetu zlatnog Holivuda, oštra, britka, neustrašiva. A ipak, 26 godina je voljela jednog čovjeka koji nikada nije napustio svoju ženu.

Spenser Trejsi, legendarni glumac, katolik koji nije mogao da podnese pomisao na razvod, čovjek koji je Ketrin učinio ljubavnicom, bez prava na javnu sreću i tugu.

Zajedno su glumili u devet filmova. Zajedno su proveli više od četvrt vijeka. Ali nikada, ni jednog dana, nisu bili par pred svijetom. Njihova veza bila je javna tajna, Holivud je ćutao, produkcije su ih skrivale, a fotografije postoje samo iz kadrova njihovih filmova.

Spenser Trejsi je bio tradicionalni Irac, rimokatolik do srži. Imao je suprugu Luiz i dvoje djece, među njima i sina Džona koji je rođen gluv, tragedija koja je dodatno udaljila supružnike. Iako davno otuđeni, nikada se nije razveo od Luize. Griža savjesti bila je jača od svakog nagona.

"Bio je neodoljiv. Učinila bih sve za njega", govorila je Ketrin Hepbern, glumačka diva zlatnog Holivuda, kada bi je pitali zašto je decenijama bila uz oženjenog čovjeka.

Ketrin nije bila nalik nijednoj drugoj glumici svoje generacije - samosvesna, britka, glasna kada treba, a tiha kad boli. Otkako se pojavila 1932. godine, s 25 godina, pa do kraja karijere, trajala je bez kompromisa. Nosila je aristokratski akcenat koji su Amerikanci često doživljavali kao nadmen, kupala se u ledenoj vodi "da ojača duh", sama izvodila opasne scene jer nije vjerovala dublerkama, a živela minimalizam, bez mnogo šminke, nakita, pompe.

Snaga joj nije dolazila iz glamura, već iz duha. Odrasla je u porodici koja je gajila sportsku disciplinu - bavila se plivanjem, golfom i klizanjem, a o životu nikada nije pričala s uzdržanošću.

26 godina tajni

Upoznala je Trejsija na snimanju filma "Žena godine". Njihova ljubav planula je odmah, ali je bila svedena na tišinu - on je bio oženjen, otac dvoje djece, suprug žene koja je život posvetila njihovom gluvom sinu. Iako nikada nije napustio svoju ženu Luiz, ljubav između njega i Ketrin trajala je 26 godina.

Prva rečenica koju mu je navodno rekla bila je: "Previsoka sam za tebe". Kasnije je tvrdila da bi nešto tako glupo teško mogla izgovoriti. Ali sve i da jeste, ironija je bila njihov zajednički jezik. Njihova veza bila je van holivudskih standarda. Nikada nisu živjeli zajedno, nikada se nisu javno predstavili kao par, nikada nisu pozirali zajedno za fotografije, osim onih iz filmova. Producenti su zahtijevali da se veza drži podalje od očiju javnosti, pa su godinama živjeli u sjenci.

Ipak, hemija koju su dijelili na platnu bila je gotovo opipljiva, u "Adamovom rebru", to je bilo više od glume. To je bila stvarnost u kadru. Trejsi joj nikada nije rekao da je voli, a ona je to tumačila jednostavno:

"Da nije mario za mene, ne bi mi posvjećivao svoje vrijeme, zar ne?"

Jednom je reditelj Klarens Braun upitao Ketrin zašto nikad nije osnovala porodicu. "I? Sjećaću se svih divljih zabava na kojima sam bila. Neće mi biti dosadno", odgovorila je kratko.

"Ti si bila samo trač"

Njihovih devet zajedničkih filmova ostali su dokument njihove tihe intime. Poslednje godine Trejsijevog života, iako više nije živio sa suprugom ni tada nisu dijelili dom, ali ona je bila ta koja se o njemu starala, i zbog njega napravila pauzu u karijeri.

Umro je 1967. godine, dve nedelje nakon što su završili snimanje filma "Pogodi ko dolazi na večeru", njoj na rukama.Ketrin nikada nije pogledala film. Nije došla ni na njegovu sahranu, iz poštovanja prema njegovoj porodici. Nekoliko dana kasnije pozvala je Luiz.

"Ti si ga znala od početka, ja na kraju", rekla joj je.

"Mislila sam da je sve to o tebi bila samo glasina", odgovorila je Luiz.

"I posle 30 godina misliš da sam bila samo glasina?" uzvratila je Hepbern.

Luiz ju je zamolila da sama odgovori na to pitanje.

"U redu. Bila sam glasina", rekla je Ketrin. I nikada joj nije priznala istinu.

Sve detalje njihove veze svijet je saznao tek kada je Luiz preminula 1983. godine, u memoarima koje je Ketrin napisala "Me: Stories of My Life".

