16 DISCIPLINA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U INTIMNIM ODNOSIMA: Evo u kojim disciplinama će se nadmetati učesnici

U Švedskoj se po prvi put organizuje Evropsko prvenstvo u intimnim odnosima, a tamo će nastupiti i 27-godišnja Hrvatica Marija Zadravec. Počinje sjutra, trajaće šest nedelja, a Srbija nema svog predstavnika.

Po mišljenju mnogih, se*s kao sport je dosta težak, pogotovo kad počnete da trenirate i takmičite se. Svi sportovi su teški za samostalno vježbanje, naravno da bi svi takmičari trebalo da znaju osnovna pravila takmičenja u se*sualnim sportovima - navodi Švedski se*sualni savez na zvaničnim stranicama. Za svako takmičenje, SSF će postaviti najvažnije kriterijume sa bodovima za svaku disciplinu.

Zavođenje takmičara: Koliko brzo takmičar može da izazove privlačnost kod drugog takmičara. U ovoj specijalnosti takmičari mogu dobiti od 5 do 10 bodova. Sudija koji vodi takmičenje dodeljuje bodove takmičarima, piše sportsport.ba.

Masiranje različitih delova tela: stopala, noge, zadnjica, leđa, stomak, vrat, potiljak, čelo, lice i deo masaže koji nije vezan za erotske zone. Masaža traje određeno vreme. U ovoj kategoriji takmičari mogu da dobiju od 5 do 10 bodova.

Masaža erotskih zona na tijelu takmičara: Masaža traje koliko je zadato vrijeme. U ovoj specijalnosti takmičari mogu da dobiju takođe od 5 do 10 bodova.

Predigra: Koliko brzo i efikasno jedan od takmičara može da pridobije drugog takmičara zadovoljnog predigrom, koji želi da nastavi takmičenje u drugoj disciplini na višem nivou.

Oralni se*s: Koliko brzo jedan takmičar može da zadovolji drugog i poželi da nastavi na drugom takmičenju na višem nivou.

Penetracija: Kojom brzinom jedan takmičar može da postigne da drugi takmičar bude zadovoljan penetracijom, što je razlog za nastavak na drugom takmičarskom događaju višeg nivoa.

Oslobađanje: Koliko dugo takmičar može da pokazuje svoj otpor protiv drugog i učini protivnike zadovoljnima njihovim posebnim naporima želeći da nastavi u drugom takmičenju na višem nivou.

Izgled polnih organa: Takmičari će biti ocjenjivani i bodovani prema svom izgledu i izgledu polnih organa.

Umetnička izvedba poze: Ovo je jedna od sportskih disciplina u kojoj se svaki takmičar ocenjuje pojedinačno, iako se takmiče zajedno.

Kreativnost u promeni poze: Ovo je takođe jedna od sportskih disciplina u kojoj se svaki takmičar ocenjuje pojedinačno, iako se takmiče zajedno.

Izdržljivost i broj vrhunaca tokom određenog vremena: Takmičari moraju da pokažu izdržljivost. Ova aktivnost u ovom sportu može da bude jedan od najvažnijih faktora. Protivnici moraju da budu u stanju da dožive jedan ili više or*azama, koji u tom dijelu takmičenja pokazuju put prema sledećem nivou.

Umetnička izvedba različitih takmičarskih parova i izmena poza: Takmičari u ovoj kategoriji imaju zadatak da zajedno demonstriraju svoje znanje/spremnost na saradnju, te zajedno postignu nivo izvedbe koja će, u ocenjivanju, dati željene bodove koji su potrebni za sledeći nivo.

Podignite krvni pritisak i otkucaje srca zavođenjem partnera: u ovom sportu mjerenje je vrlo važno, ujedno i parametar koji pomaže sudijama u proceni napora takmičara.

Najlepša i najkomplikovanija Kama Sutra: položaji/varijacije. Takmičari koriste fantaziju koja je uz njihovo iskustvo, obuku i znanje najvažniji se*sualni alat, a u osnovi je preuzeta iz Kama Sutre.

Najbolji par prema oceni žirija i publike: ovo je opšta ocena intimnih odnosa takmičara koji su prošli 14 nivoa. Par koji je najviše angažovan tokom takmičenja, kao i najpopularniji kod žirija i publike.

U ovom posljednjem testu takmičari mogu da dobiju od 10 do 20 bodova, a u nekim slučajevima dvostruke ili trostruke bodove ako publika ocijeni da je sportista izuzetno dobar takmičar. Na Evropskom prvenstvu nastupaju predstavnici Finske, Španije, Italije, Portugala, Francuske, Grčke, Ukrajine, Velike Britanije, Rusije, Rumunije i Hrvatske.

" Kao i bilo koji drugi sport, rezultati u intimnom odnosu zahtevaju trening. Logično je onda da ljudi počnu da se takmiče u ovom aspektu - poručio je Dragan Bratić, predsednik švedske se*s federacije. Organizatori prvog prvenstva Evrope spremni su za revoluciju što se ovog "sporta" tiče.