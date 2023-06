DA LI STE "MARATONAC" ILI "SPRINTER" U KREVETU! Evo koliko u proseku traju intimni odnosi - većina ne pređe OVU BROJKU

Jedno naučno istraživanje pokazalo je koliko u proseku traju intimni odnosi!

I dok jedni počasni "maratonca", tačnije intimni odnosi im traju duže nego što kaže prosek, drugi su zadovoljni titulom "sprintera", odn. na kraćim stazama u krevetu. Međutim, ugledni stručnjak za lečenje muških intimni problema, dr Heri Fiš stavio je tačku na razne špekulacije.

U istraživanju za svoju knjigu "Gola istina - Ultimativno se*sualno obrazovanje za odrasle" otkrio je kako čak 43 posto parova u proseku ne vode ljubav duže od dva minuta. Kod 27 odsto ljudi intimni odnosi u proseku traje od tri do sedam minuta, za 18 odsto njih užitak je neprekidan od sedam do 15 minuta, dok tek 12 odsto parova kaže kako im intimni odnos, odnosno sama penetracija, traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Kao glavne "krivce" za to navodi muškarce, mada se prevremenom ejakulacijom smatra stanje u kojem intimno uzbuđenje ne može da se kontroliše duže od minute. Više od 90 % žena ne može doživi vrhunac u roku od dva minuta, pa u takvom odnosu njihovo zadovoljstvo definitivno trpi.

"Postoje velike varijacije između parova, pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, ali znatno je više onih čije su strastvene seanse kratke", rekao je dr Fiš. Dodaje kako muškarci koji ne mogu da odgode vrhunac dva minuta od početka odnosa, ali ni da ga dožive nakon 40 minuta vođenja ljubavi, svakako bi trebalo da posete svog lekara.