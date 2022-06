DOBRO POGLEDAJTE SLIKU, DA LI VI VIDITE ZNAK PREVARE? Devojka špijunskim umećem sve šokirala - CIA PLAČE ZA TOBOM!

Jedna devojka je otkrila da je dečko vara po krajnje neprimetnom detalju na slici!

Izvor: TikTok/screenshot/jeddamindtricks

Na društvenoj mreži TikTok postoji neverovatno velika grupa muškaraca i žena koji su dobili pregršt pratilaca učinivši nešto o čemu je većini neprijatno da pričaju - otkrili su kako su ih partneri varali.

S druge strane postoje i "savetnici", odnosno osobe koje su do ektrema razvile detektivske veštine u praćenju svojih partnera, pa na druge prenose saznanja i trikove koji će im pomoći provere da li imaju posla s preljubnikom.

U prvoj grupi nalazi se tiktokerka po imenu Džeda koja je na ovoj mreži otkrila kako je po jednom detalju na fotografiji saznala da joj je dečko neveran.

Džeda je u kratkom videu otkrila kako je prvo primetila hranu koju je njen dečko naručio za doručak i to na slici koja je osvanula na profilu druge žene... A kako je znala da je ta hrana baš njegova? Pa, prepoznala je njegov palac koji se našao u kadru! Džeda je rekla da je odmah prepoznala prst svog voljenog na slici i postala je sumnjičava.

Kada je videla hranu, već je bila sigurnija, jer je to bila ista ona koju on obično naručuje za doručak. Naoružana dokazima, odlučila je da o tome razgovara sa svojim partnerom. Ova priča nema srećan kraj, ubrzo ga je napustila, iako je on negirao da zna o čemu govori.

Njen video izazvao je pregršt komentara na ovoj mreži, a većina je bila zapanjena njenim špijunski veštinama:

"Svaka ti čast, CIA plače za tobom"; komentarisali su neki, a bilo je i onih koje je njena iskrena objava ponukala da podele sopstveno iskustvo na ovom polju.

"Prepoznala sam stopalo svog bivšeg u priči druge devojke na Instagramu. Bili su zajedno na plaži i ležali na pesku, a ona je objavila samo njegovo stopalo, ali sam znala", napisala je jedna tiktokerka.